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НОВОСТИ

Коммерческие банки инвестируют 15 трлн донгов в цифровую трансформацию

40 банков открыли для клиентов около 11 миллионов платежных счетов по методу eKYC; по этому методу 20 банков открыли для клиентов 10,8 млн платежных карточных счетов.
  Безналичные платежи во Вьетнаме в последние годы сильно выросли. Источник: baotintuc.vn  
Выступая на онлайн-семинаре «Обеспечение безопасности и защищенности электронных платежей в цифровую эпоху», организованном журналом «Финансовый и валютный рынок» 21 августа, Фам Ань Туан, директор департамента платежи Государственного банка Вьетнама (SBV) сказал, что цифровая трансформация является неизбежной тенденцией, многие кредитные организации добились количества транзакций по цифровым каналам до 90%, что помогло сократить многие затраты по сравнению с выполнением других, традиционных транзакций, в прошлом.

На семинаре вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации банков Нгуен Куок Хунг заявил, что банковская отрасль является одной из ведущих отраслей с инвестиционным участием коммерческих банков с уровнем инвестиций в 15 трлн донгов для цифровой трансформации.

40 банков открыли для клиентов около 11 миллионов платежных счетов по методу eKYC; по этому методу 20 банков открыли для клиентов 10,8 млн платежных карт. Это один из положительных результатов в сфере карточных платежей.

По словам Фам Ань Туана, цифровая трансформация способствует продвижению безналичных платежей, все формы цифровых платежей соответствуют цели Проекта развития безналичных платежей на период 2021-2025 годов. Среди них то, как к 2025 году во Вьетнаме около 80% взрослых (в возрасте 15 лет и старше) будут иметь банковский счет.

Помимо достигнутых положительных моментов, в процессе цифровой трансформации кредитные организации и клиенты столкнутся и с некоторыми рисками.

Нгуен Куок Хунг сказал, что в банковской сфере преступники часто используют ряд мошеннических уловок, например, когда клиенты при оплате в социальных сетях, покупке товаров в Интернете случайно предоставляют личную информацию мошенникам, такую как удостоверение личности гражданина, номер карты, номер счета, пароль, OTP-код или платежный код...

Кроме того, мошенники используют обновление SIM-карты телефона, обновление интернет-пакета SIM-карты телефона, с целью присвоить номер телефона и тем самым узнать пароль банковского счета; Мошенники используют фейковые сообщения, рассылают ссылки/торговые марки, содержащие вредоносный код - в целях мошенничества, пытаясь забирать деньги со счетов клиентов...

По словам Фам Ань Туана, за последнее время Госбанк регулярно дополнял, а также координировал с соответствующими министерствами и филиалами вопросы выпуска документов, связанных с усилением безопасности, особенно защиты информации клиентов.

Наряду с этим, Государственный банк тесно сотрудничает с Министерством общественной безопасности и компетентными органами для оперативного рассмотрения и выявления форм мошенничества при платежах и обмене с Департаментом кибербезопасности и борьбы с высокотехнологичной преступностью, чтобы составить список клиентов и счетов, связанных с мошенническими действиями для оперативного предоставления платежных услуг поставщикам.

ВИА/ИЖВ

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