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Коммерческие банки инвестируют 15 трлн донгов в цифровую трансформацию
На семинаре вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации банков Нгуен Куок Хунг заявил, что банковская отрасль является одной из ведущих отраслей с инвестиционным участием коммерческих банков с уровнем инвестиций в 15 трлн донгов для цифровой трансформации.
40 банков открыли для клиентов около 11 миллионов платежных счетов по методу eKYC; по этому методу 20 банков открыли для клиентов 10,8 млн платежных карт. Это один из положительных результатов в сфере карточных платежей.
По словам Фам Ань Туана, цифровая трансформация способствует продвижению безналичных платежей, все формы цифровых платежей соответствуют цели Проекта развития безналичных платежей на период 2021-2025 годов. Среди них то, как к 2025 году во Вьетнаме около 80% взрослых (в возрасте 15 лет и старше) будут иметь банковский счет.
Помимо достигнутых положительных моментов, в процессе цифровой трансформации кредитные организации и клиенты столкнутся и с некоторыми рисками.
Нгуен Куок Хунг сказал, что в банковской сфере преступники часто используют ряд мошеннических уловок, например, когда клиенты при оплате в социальных сетях, покупке товаров в Интернете случайно предоставляют личную информацию мошенникам, такую как удостоверение личности гражданина, номер карты, номер счета, пароль, OTP-код или платежный код...
Кроме того, мошенники используют обновление SIM-карты телефона, обновление интернет-пакета SIM-карты телефона, с целью присвоить номер телефона и тем самым узнать пароль банковского счета; Мошенники используют фейковые сообщения, рассылают ссылки/торговые марки, содержащие вредоносный код - в целях мошенничества, пытаясь забирать деньги со счетов клиентов...
По словам Фам Ань Туана, за последнее время Госбанк регулярно дополнял, а также координировал с соответствующими министерствами и филиалами вопросы выпуска документов, связанных с усилением безопасности, особенно защиты информации клиентов.
Наряду с этим, Государственный банк тесно сотрудничает с Министерством общественной безопасности и компетентными органами для оперативного рассмотрения и выявления форм мошенничества при платежах и обмене с Департаментом кибербезопасности и борьбы с высокотехнологичной преступностью, чтобы составить список клиентов и счетов, связанных с мошенническими действиями для оперативного предоставления платежных услуг поставщикам.