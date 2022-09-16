Комитет по правам ребенка высоко оценил диалог и меры Вьетнама по реализации прав ребенка

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Как передает корреспондент ВИА в Швейцарии, в рамках состоявшейся 12-13 сентября в Женеве 91-й сессии Комитета ООН по правам ребенка (КПР) вьетнамская делегация во главе с заместителем министра труда, инвалидов и социального обеспечения Нгуен Тхи Ха провела диалог с КПР, на котором была обсуждена ситуация с выполнением Конвенции ООН о правах ребенка во Вьетнаме.

В мероприятиях вьетнамской делегации приняла участие и посол Ле Тхи Тует Май – глава постоянной миссии Вьетнама при отделении ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве.

Этот диалог прошел после того, как Вьетнам подал в Комитет по правам ребенка свои 5-й и 6-й периодические национальные отчеты о ситуации с выполнением Конвенции ООН о правах ребенка во Вьетнаме, а также отчет с ответами на вопросы, которые КПР задал Вьетнаму.

В интервью корреспонденту ВИА в Швейцарии, заместитель министра Нгуен Тхи Ха сообщила, что на своей 91-й сессии Комитет по правам ребенка высоко оценил тщательную подготовку Вьетнамом 5-го и 6-го периодических национальных отчетов о ситуации с выполнением Конвенции ООН о правах ребенка и отчета с ответами на вопросы, которые КПР задал Вьетнаму. Члены Комитета по правам ребенка приветствовали достижения Вьетнама в разработке соответствующих законов и политики, а также принятые Вьетнамом меры по реализации прав ребенка.

Конвенция ООН о правах ребенка является наиболее всеобъемлющей международной конвенцией, направленной на поощрение и защиту прав ребенка. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Вьетнам стал одним из первых государств мира, подписавших и ратифицировавших эту конвенцию (страна подписала и ратифицировала ее 26 января 1990 года и 28 февраля того же года, соответственно).



