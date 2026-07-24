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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил концепцию благоустройства и реставрации центральной оси Императорской цитадели Тханглонг
Как сообщает корреспондент ВИА из Республики Корея, Комитет всемирного наследия высоко оценил последовательное выполнение Вьетнамом всех обязательств, взятых после включения объекта в Список всемирного наследия в 2010 году, а также реализацию рекомендаций Комитета и международных консультативных органов.
Комитет отметил значительные усилия Вьетнама по раскрытию и популяризации ценности объекта всемирного наследия как социального, культурного и исторического пространства, благодаря чему Императорская цитадель Тханглонг стала местом встречи, культурного обмена и общественного взаимодействия жителей Ханоя и граждан всей страны.
Кроме того, Комитет высоко оценил представленную Вьетнамом Концепцию развития объекта наследия, которая является важной основой для подготовки предложения по воссозданию дворца Киньтхиен в полном соответствии с утверждённой Комитетом всемирного наследия концепцией.
Выступая из конференционного центра, заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван, председатель Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО, подчеркнул исключительно важное значение данного досье. Он отметил, что государства — члены Комитета всемирного наследия высоко оценили серьёзный и ответственный подход Вьетнама к сотрудничеству с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), основанный на строгом соблюдении положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, выполнении международных обязательств страны и дальнейшем раскрытии выдающейся универсальной ценности объекта наследия.
По словам Нго Ле Вана, достигнутый на нынешней сессии результат стал возможен благодаря тесной координации между Министерством иностранных дел Вьетнама, Национальной комиссией Вьетнама по делам ЮНЕСКО, Министерством культуры, спорта и туризма, отечественными и зарубежными учёными, а также Народным комитетом города Ханоя в процессе подготовки и представления номинационного досье.
Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элоунду Ассомо подчеркнул, что данное досье имеет большое значение не только для Вьетнама, но и для всего мирового сообщества. По его словам, оно представляет собой образцовый пример сотрудничества между государством — участником Конвенции, ЮНЕСКО и консультативными органами, может служить моделью сохранения наследия для других стран и открывает новое направление в деятельности по сохранению и раскрытию ценности объектов Всемирного наследия.
Императорская цитадель Тханглонг является священным символом вьетнамской нации и непрерывным центром политической власти страны на протяжении тринадцати столетий. Одобрение Комитетом всемирного наследия досье по сохранению и раскрытию ценности Императорской цитадели Тханглонг открывает возможности для дальнейшего благоустройства и реставрации её центральной оси, способствует воссозданию национальной истории, укреплению духовной силы, формировавшейся на протяжении тысячелетий, и чувства гордости за исторические истоки страны, отвечая чаяниям нынешнего и будущих поколений.
В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия заместитель министра иностранных дел Нго Ле Ван провёл ряд рабочих встреч с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, помощником Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Наефом Х. Аль-Файезом, директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаром Элоунду Ассомо, председателем Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Терезой Патрисиу, генеральным директором ICOMOS Селин Ногес-Вебер, а также директором Международного союза охраны природы (IUCN) Тимом Бэдманом с целью дальнейшего развития многостороннего сотрудничества и продвижения номинационных досье, а также инициатив по сохранению важнейших объектов наследия Вьетнама.
В ходе встреч и переговоров руководители ЮНЕСКО, IUCN и ICOMOS высоко оценили плодотворное сотрудничество с Вьетнамом, а также его значительный и эффективный вклад в деятельность ключевых руководящих механизмов этих организаций.
Они приветствовали серьёзный, ответственный и профессиональный подход Вьетнама к выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, сохранению и раскрытию ценности объектов Всемирного наследия, расположенных на территории страны.
Представители международных организаций подтвердили готовность и впредь сопровождать Вьетнам, оказывать экспертную и консультативную поддержку в сфере Всемирного наследия в целях реализации национальной стратегии и крупных государственных решений, направленных на развитие культуры.
Они также приветствовали проведение Вьетнамом Азиатско-Тихоокеанского диалога по вопросам наследия и аутентичности, который состоится в Ханое в сентябре 2026 года, отметив важность предстоящего форума как площадки для обмена опытом в области сохранения и раскрытия ценности объектов наследия.
Заместитель председателя Народного комитета города Ханоя Ву Тху Ха высоко оценила и выразила признательность ЮНЕСКО и ICOMOS за постоянное сопровождение и поддержку в процессе подготовки досье по сохранению Императорской цитадели Тханглонг. Она особо подчеркнула значение конструктивного диалога и взаимного доверия, выразив надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с ICOMOS в деле раскрытия ценности объекта наследия в предстоящий период.
Заместитель председателя Народного комитета города Хайфон Нгуен Минь Хунг и заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Ван Конг рассказали о предпринимаемых усилиях по сохранению двух трансрегиональных объектов наследия Вьетнама — Комплекса памятников и ландшафтов Йенты — Виньнгием — Коншон — Киепбак и объекта Всемирного наследия залив Халонг — архипелаг Катба.
Они подтвердили приверженность строгому выполнению рекомендаций Комитета всемирного наследия, а также намерение продолжать тесное взаимодействие с ICOMOS и IUCN в целях сохранения и раскрытия ценности объектов наследия при обеспечении сбалансированного сочетания задач сохранения и устойчивого развития.
48-я сессия Комитета всемирного наследия продолжит работу до 29 июля, в ходе которой будут рассмотрены 33 номинационных досье на включение новых объектов в Список всемирного наследия, а также около 180 докладов, касающихся вопросов сохранения и раскрытия ценности уже включённых объектов Всемирного наследия.