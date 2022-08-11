Комитет АСЕАН на Кубе выразил соболезнования в связи со взрывом на нефтяном объекте

На месте пожара 9 августа. Фото: ВИА

Комитет АСЕАН на Кубе (AHC) выразил соболезнования кубинскому правительству и народу в связи с человеческими жертвами и ущербом, которые были вызваны масштабным пожаром на нефтехранилище, начавшимся 5 августа в провинции Матансас.

В сообщении, направленном официальному государственному информационному агентству Кубы Prensa Latina, посол Индонезии Нана Юлиана, также председательствующая в AHC, выразила глубочайшие соболезнования АСЕАН семьям погибших, выразив надежду на то, что кубинское правительство сможет быстро оправиться от такого трагического инцидента.

В результате крупнейшей техногенной катастрофы в истории Кубы 1 человек погиб, 14 пропали без вести и 128 получили ранения, в том числе 7 в критическом состоянии. Оценка экономического ущерба только началась.

Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия, Камбоджа и Мьянма являются странами-членами АСЕАН, имеющими дипломатические миссии на Кубе.

Куба подписала с блоком Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC) 10 ноября 2020 года, став первой карибской страной, присоединившейся к этому соглашению.



