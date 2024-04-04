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Комитеты и ведомства НС должны тщательно подготовиться к 7-й сессии законодательного органа
Во втором квартале ведомства НС планируют завершить подготовку досье и документов по девяти законопроектам и одному проекту резолюции для представления на рассмотрение и утверждение НС. Кроме того, будут завершены отчеты о проверке 11 законопроектов, которые будут представлены на обсуждение законодательного органа.
Генеральный секретарь НС, заведующий канцелярией НС Буй Ван Кыонг представил основные дела первого квартала этого года, в том числе организацию двух внеочередных сессий НС и восьми заседаний Постоянного комитета НС. Были обсуждены, одобрены и прокомментированы два закона, четыре резолюции НС и 66 резолюций Постоянного комитета НС.
Состоялось совещание депутатов НС, работающих на постоянной основе, на котором обсуждались восемь законопроектов, которые планируется представить на утверждение НС на 7-й сессии.
По словам Буй Ван Кыонга, дела по поддержке законотворческой деятельности продолжают оставаться приоритетными и целенаправленными, а их качество улучшается. Работа велась в строгом соответствии с 19-м заключением Политбюро, программой разработки законов и постановлений на 2024 г. и планом № 81 Постоянного комитета НС. Кроме того, в план № 81 были добавлены 19 новых законодательных задач для надлежащего выполнения решений партии и соответствия требованиям реальности.