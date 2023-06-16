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Команды Австралии и Италии готовы к соревнованиям на международном фестивале фейерверков в Дананге

Команды фейерверков из Австралии и Италии тщательно готовятся к своим шоу на тему «Покоряй мечты», которые состоятся 17 июня на Международном фестивале фейерверков (DIFF) 2023 в центральном городе Дананг. Команды фейерверков из Австралии и Италии тщательно готовятся к своим шоу на тему «Покоряй мечты», которые состоятся 17 июня на Международном фестивале фейерверков (DIFF) 2023 в центральном городе Дананг.

Они обе - сильные команды: Австралия стала чемпионом турнира 2015 года, а Италия завоевала титул в 2017 и 2018 годах.

Дамиано Барайдо, лидер итальянской команды, сказал, что его команда очень взволнована темой «Мир без расстояний» DIFF 2023, добавив, что мероприятие передает послание о том, что, несмотря на различия в языке, цвете кожи и этнической принадлежности, все могут общаться друг с другом.

Команда уверена в своем выступлении, сказал Дамиано Барайдо, отметив, что он и товарищи по команде усовершенствуют световые эффекты с помощью новых техник, чтобы обеспечить более зрелищные выступления.

Тем временем Кристиан Энтони Ховард из австралийской команды сказал, что его команда принесла с собой новые идеи, новые продукты, а также новые ремиксы с отличными мелодиями.

Члены обеих команд сказали, что они впечатлены красотой Дананга, а также гостеприимством местных жителей.

После трехлетнего перерыва более 5000 любителей фейерверков вновь смогли стать свидетелями великолепных световых и звуковых эффектов вдоль реки Хан, создав ослепительный «праздник» для глаз.

В этом году в фестивале принимают участие команды из Великобритании, Польши, Канады, Франции, Финляндии, Австралии, Италии и Вьетнама, каждая из которые имеет давние традиции в искусстве фейерверков. Эти команды соберутся вместе, чтобы рассказывать истории с помощью света, музыки и художественного самовыражения и эмоций, обещая преподнести незабываемые сюрпризы и впечатления.

Дананг - единственный населенный пункт во Вьетнаме, где проводится фестиваль фейерверков, что делает его притягательным местом для лучших производителей фейерверков со всего мира каждый год, начиная с 2008 года. Более того он заработал репутацию «Города фестиваля фейерверков», что помогает ему продвигаться, как одному из лучших мест в Центральном Вьетнаме и Азии.

DIFF помог городу завоевать признание World Travel Awards в качестве ведущего направления фестивалей и мероприятий в Азии в 2016 и 2022 годах.

ИЖВ/ВИА

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