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Команда Министерства общественной безопасности Вьетнама начинает спасательные операции в Мьянме
Затем они быстро направились к месту обрушения здания, расположенного примерно в 20 минутах езды от их базы, где с помощью собак-ищеек обнаружили мужчину и женщину, оказавшихся в ловушке. Помимо Вьетнама, другие страны региона и мира оперативно приняли меры по оказанию чрезвычайной помощи Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7, унесшего жизни более 1700 человек и оставившего сотни раненых и пропавших без вести.