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НОВОСТИ

Команда Министерства общественной безопасности Вьетнама начинает спасательные операции в Мьянме

Команда Министерства общественной безопасности Вьетнама в составе 26 человек 31 марта утром прибыла в мьянманский город Сагаинг, расположенный примерно в 12 км от эпицентра разрушительного землетрясения, чтобы приступить к поисково-спасательным работам. Полковник Нгуен Минь Хыонг, заместитель директора Департамента пожарно-спасательной полиции Вьетнама, возглавляющий группу, сказал, что по прибытии они провели краткую встречу с Центром чрезвычайных операций Мьянмы.

Затем они быстро направились к месту обрушения здания, расположенного примерно в 20 минутах езды от их базы, где с помощью собак-ищеек обнаружили мужчину и женщину, оказавшихся в ловушке. Помимо Вьетнама, другие страны региона и мира оперативно приняли меры по оказанию чрезвычайной помощи Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7, унесшего жизни более 1700 человек и оставившего сотни раненых и пропавших без вести.

ВИА/ИЖВ

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