Колонна танков Т-90 на репетиции парада

Танк оснащён 125-мм пушкой, спаренным пулемётом и способен запускать ракеты через ствол пушки. Это обеспечивает ему превосходную огневую мощь, высокую манёвренность и точную систему управления огнём.



Т-90 не только демонстрирует боевую силу, но и становится опорой в подготовке и повышении боеготовности войск танковых и бронетанковых подразделений.



Подполковник Нгуен Конг Кунг, главный инструктор танковых и бронетанковых войск, отметил: «Это первый раз, когда танки Т-90 задействованы в подготовке к параду. Машина современная. После получения мы прошли обучение и ввели её в эксплуатацию. В отличие от Т-54 и Т-55, управление поворотом у Т-90 сложнее.»



Жители Ханоя смогут наблюдать колонну танков на некоторых улицах, где они сосредоточатся перед парадом: улицы Тханьниен, Нгитам, Ауко и Йенфу.