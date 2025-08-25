Báo Ảnh Việt Nam

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

В 20:00 24 августа на площади Ба Динь в Ханое состоялась вторая генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости, который отмечается 2 сентября. В мероприятии приняли участие современные образцы вооружений и военной техники Вьетнама, среди которых особое внимание привлекла колонна танков Т-90 - одних из самых современных танков в мире.

Танк оснащён 125-мм пушкой, спаренным пулемётом и способен запускать ракеты через ствол пушки. Это обеспечивает ему превосходную огневую мощь, высокую манёвренность и точную систему управления огнём.

Т-90 не только демонстрирует боевую силу, но и становится опорой в подготовке и повышении боеготовности войск танковых и бронетанковых подразделений.

Подполковник Нгуен Конг Кунг, главный инструктор танковых и бронетанковых войск, отметил: «Это первый раз, когда танки Т-90 задействованы в подготовке к параду. Машина современная. После получения мы прошли обучение и ввели её в эксплуатацию. В отличие от Т-54 и Т-55, управление поворотом у Т-90 сложнее.»

Жители Ханоя смогут наблюдать колонну танков на некоторых улицах, где они сосредоточатся перед парадом: улицы Тханьниен, Нгитам, Ауко и Йенфу.

ВИА/ИЖВ

