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Количество фирм, возобновивших свою деятельность, в июне увеличилось в три раза
В этом месяце было создано 13.900 новых предприятий с совокупным капиталом 138,7 трлн. донгов (5,88 млрд. долл. США), что на 14,9% и 33,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% и 14,6% больше по сравнению с прошлым годом, соответственно.
В первой половине этого года почти 37.700 предприятий возобновили свою деятельность, что на 7,4% меньше, чем в прошлом году, в результате чего число вновь созданных и возобновленных предприятий за этот период достигло 113.600, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году.
Между тем, число новых фирм в этот период снизилось на 0,5% в годовом исчислении до 75.900, с общим зарегистрированным капиталом в 707,5 трлн. донгов, что на 19,8% меньше.
Если принять во внимание 958,7 трлн донгов, добавленных почти к 25.200 действующим предприятиям, то общий объем зарегистрированного капитала, влитого в экономику за первые шесть месяцев, превысил 1,666 квадриллиона донгов, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно исследованию тенденций деловой активности перерабатывающих и обрабатывающих предприятий во втором квартале, 27,5% из них заявили, что их производственная и деловая ситуация улучшилась по сравнению с первым кварталом; 36,7% заявили, что их деловая ситуация была стабильной, а 35,8% - сложной.
По мнению предприятий, основными факторами, влияющими на производственно-деловую ситуацию во втором квартале, являются низкий спрос на внутреннем рынке (55,5%), конкурентоспособность отечественных товаров (47,2%), низкий спрос на международном рынке (34%); финансовые трудности (32,2%) и высокие процентные ставки по кредитам (31,6%).