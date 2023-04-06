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Количество туристов, прибывающих во Вьетнам на круизных лайнерах, уверенно восстанавливается
В этот период ряд круизных лайнеров заходил в порты Нячанга, Дананга, Бариа-Вунгтау, Хошимина и Куангниня. Большинство туристов прибыли из Европы и Азии.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas, входящий в десятку самых роскошных в мире, пришвартовался в порту Тан Канг-Каймеп в центральной провинции Бариа-Вунгтау 26-27 февраля.
Судно перевезло более 3800 пассажиров, большинство из которых прибыли во Вьетнам на этот раз из США, Великобритании, Австралии и Сингапура.
Это был седьмой международный круизный лайнер и тот, который в этом году перевез наибольшее количество туристов на берег в Бариа-Вунгтау.
В начале марта курортный город Нячанг в южно-центральной провинции Кханьхоа принял круизный лайнер Silver Muse под флагом Багамских островов, на борту которого находились 333 иностранных пассажира. Большинство пассажиров из Германии, Канады, Австралии, Колумбии, Таиланда и Китая.
В провинциальном департаменте туризма сообщили, что восстановление количества посетителей населенного пункта по морю из многих стран дает Кханьхоа хорошую возможность продвигать свой туризм среди иностранных отдыхающих, особенно из Европы.
Согласно стратегии развития туризма Вьетнама на 2020 год, с видением до 2030 года, страна отдает приоритет развитию морского и островного туризма.
Известные прибрежные туристические направления по всей стране, такие как Халонг - Кат Ба, Шонча - Хойан, Нячанг - Камрань, Фантхиет - Муйне и Фукуок, обладают большим потенциалом, чтобы конкурировать с прибрежными туристическими направлениями в регионе и Азии в привлечении иностранных круизных лайнеров.
Доход туристического сектора Вьетнама в первом квартале 2023 года оценивается в 132,7 трлн донгов (более 5,65 млрд. долл. США).
За этот период страна обслужила 2,7 миллиона иностранных гостей. Республика Корея заняла первое место по количеству туристов во Вьетнам, за ней следуют США, Таиланд и Китай.