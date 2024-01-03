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Количество туристов не оправдало ожиданий во время новогодних праздников

По оценкам, туристический сектор Вьетнама обслужил около 3,2 млн туристов во время новогодних праздников с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, что на 6,6% больше, чем в прошлом году, но общее количество посетителей не оправдало ожиданий. По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма, средняя заполняемость номеров в гостиничных комплексах достигла почти 50%, а в некоторых туристических центрах по всей стране этот показатель был еще выше - около 70%.

Ограниченная продолжительность каникул сыграла значительную роль в том, что туристы отказались от поездок на отдых, поскольку многие предпочли воссоединиться со своими семьями, а не отправиться на туристические экскурсии.

Тенденция путешествий в этом году свидетельствует об ограничении бюджета, снижении покупательной способности и сокращении расходов на общественный транспорт, такой как самолеты и поезда, в то время как стоимость транспортных услуг возрастает в пиковые дни, отметили в VNAT, добавив, что часть внутренних туристов способствовала снижению спроса на жилье в стране, поскольку некоторые предпочли вместо этого исследовать международные направления.

Иностранные туристы, посетившие Вьетнам в новогодние праздники, были в основном из ключевых рынков, включая Республику Корея (РК), Китай, Японию, США, Австралию, Европу, Таиланд и Индию.

Тем временем вьетнамские туристы, выбравшие выездные туры, исследовали такие различные направления, как Китай, Тайвань (Китай), РК, Япония и другие. Выездные туры по Юго-Восточной Азии, в такие страны как Таиланд, Сингапур, Малайзия, имели конкурентное преимущество по ценам и привлекли большое внимание вьетнамских путешественников.

Такие авиакомпании, как Vietnam Airlines, Bamboo Airways и Vietravel Airlines, предложили более 5300 рейсов, обеспечив в общей сложности 1,06 млн мест. В железнодорожном секторе было организовано дополнительно 30 поездов, соединяющих Ханой с такими направлениями, как Лаокай, Хайфон, Винь и Донгхой.

В этом году туристическая отрасль планирует принять 17-18 миллионов иностранных туристов и обслужить 110 миллионов внутренних путешественников, получив доход в размере около 840 триллионов донгов (35 миллиардов долларов США).

ВИА/ИЖВ

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