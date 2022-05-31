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НОВОСТИ

Количество туристов в Ханое увеличилось за первые 5 месяцев 2022 года

Столица Ханой приняла 6,53 млн. туристов за первые 5 месяцев 2022 года, что более чем вдвое превышает показатель за тот же период прошлого года.

Столица Ханой приняла 6,53 млн. туристов за первые 5 месяцев 2022 года, что более чем вдвое превышает показатель за тот же период прошлого года.

Город приветствовал 126.200 иностранных гостей, в частности, во время 31-х SEA Games, состоявшихся ранее в мае этого года. Он заработал около 18,9 трлн. донгов (815,36 млн. долл. США) от туризма, что вдвое превышает показатель предыдущего года.

По прогнозам муниципального управления туризма, количество туристов, прибывающих в первой половине 2022 года, утроится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнет 8,61 млн. человек, в том числе 211.300 иностранцев; а доходы от туризма достигнут 25,2 трлн. донгов.

«Туристическая деятельность в Ханое возобновилась, и были запущены новые продукты для привлечения туристов в стране и за рубежом», - сказал директор управления туризма Данг Хыонг Жанг.

Туристическим компаниям было поручено создавать продукты, ориентированные на сильные стороны города, такие как культура, спорт и MICE-туризм, а также агротуризм.

Управление также будет консультировать муниципальный народный комитет по продвижению имиджа Ханоя.

ВИА

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