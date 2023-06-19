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Количество предприятий, осуществляющих процедуру таможенного оформления через погранпереход Монгкай, увеличилось на 70%
По словам Чан Бич Нгок, главы Совета по управлению международным пограничным переходом Монгкай (Куангнинь), экспортно-импортные операции через международный пограничный пункт пропуска Монгкай поддерживаются стабильно.
Общий импортно-экспортный оборот товаров с начала года по 15 июня достиг 1 463,5 млн долларов США, увеличившись на 8,24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспортный оборот достиг 1 002,7 млн долларов США, импортный оборот – 460,8 млн долларов США. Доходы государственного бюджета достигли 667,77 млрд донгов, увеличившись на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Примечательно, что пограничный переход Монгкай привлек 302 новых предприятия, в результате чего 694 предприятия осуществляют процедуру таможенного оформления грузов, что на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Ожидается, что к 30 июня объем импортных и экспортных грузов достигнет 833 000 тонн, что на 198% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На Km3 4 Хаййен имеется 22 704 транспортных средств, перевозящих почти 372,5 тонны импортных и экспортных товаров. В частности, Вьетнам экспортирует на китайский рынок в основном фрукты, муку из тапиоки, замороженные морепродукты, живых креветок, крабов, рыбу и другие сушеные товары. Товары, импортируемые из Китая, в основном бакалея и ткань.
Благодаря тому, что ситуация с эпидемией COVID-19 в основном хорошо контролируется, международные пограничные переходы Монгкай (Вьетнам) – города Дунсин (Китай) работают хорошо.
Власти двух сторон границы возобновили социально-экономические мероприятия посредством проведения переговоров, обменов и опросов. Жители и купцы пограничных районов активно обмениваются товарами, количество туристов также увеличивается.
С другой стороны, Народный комитет города Монгкай быстро и эффективно выполнил задачи в соответствии с указаниями провинции и правительства, воспользовавшись возможностью таможенного оформления для содействия экономическому развитию и импортным и экспортным операциям. Кроме того, Народный комитет города Монгкай провел переговор с Народным комитетом города Дунсин (Китай) для гибкой реализации мер профилактики и контроля COVID-19 в пограничных районах