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Количество поисков о туризме во Вьетнаме увеличилось, занимая 7-е место в мире
Вьетнам — единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая попадает в эту группу. Остальные азиатские страны заняли более низкие места: Таиланд (15), Индонезия (16), Малайзия (18), Филиппины (20), Сингапур (26).
В топ-10 самых популярных международных рынков для вьетнамского туризма входят США, Япония, Австралия, Индия, Корея, Сингапур, Великобритания, Малайзия, Германия, Франция. Все это ключевые рынки туризма Вьетнама, представляющие Северную Америку, Северо-Восточную Азию, Западную Европу и Юго-Восточную Азию.
Индия и Австралия — два крупных рынка с большим потенциалом роста, поскольку недавно авиакомпании восстановили деятельность и расширили сеть полетов, соединяющих города Вьетнама и этих двух стран.
Населенными пунктами Вьетнама, которые получают наибольшее количество запросов, являются Хошимин, Ханой, Дананг, Фукуок, Нячанг и Хойан. Кроме того, населенные пункты, которые достигли очень высокий темп роста, включают: Куинён (более 75%), Хайфон (более 75%), Вунгтау (от 25% до 50%), Халонг (от 25% до 50%), Нячанг (от 10% до 25%), Кантхо (от 10% до 25%)
Тем не менее, по данным Google, количество запросов о туризме во Вьетнаме в это время увеличилось в 3-4 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года — временем, когда страна только открылась для туризма. Это свидетельствует о сильном восстановлении спроса на поездки во Вьетнам.
За первые 5 месяцев 2023 года число иностранных посетителей Вьетнама достигло 4,6 млн человек (что эквивалентно 57,5% годового плана). Количество внутренних туристов достигло 50,5 млн прибытий (что соответствует 50% годового плана). Благодаря хорошей динамике роста и благоприятной политике в ближайшее время индустрия туризма, вероятно, выполнит и превысит цель по приему посетителей в этом году.
В последнее время весь туристический сектор сосредоточивается на внедрении решений для восстановления и развития посредством ряда рекламных мероприятий в стране и за рубежом, укрепления международного сотрудничества, разработки продуктов, повышения качества обслуживания, продвижения применения технологий и цифровой трансформации, чтобы соответствовать требованиям задач в новой ситуации.