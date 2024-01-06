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Количество поисковых запросов по туризму Вьетнама занимает 6-е место в мире

Количество поисковых запросов по туризму Вьетнама с помощью инструмента отслеживания рыночных тенденций Google вырос на 75% в 2023 году, заняв 6-е место в мире. Количество поисковых запросов по туризму Вьетнама с помощью инструмента отслеживания рыночных тенденций Google вырос на 75% в 2023 году, заняв 6-е место в мире, по данным Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT).

Тем временем Таиланд занял 10-е место, Индонезия - 11-е, Малайзия - 12-е и Филиппины - 14-е.

В десятку стран с наибольшим количеством поисковых запросов, связанных с туризмом во Вьетнаме, вошли США, Австралия, Япония, Индия, Республика Корея, Сингапур, Великобритания, Германия, Малайзия и Таиланд.

Хошимин, Ханой, Дананг, Фукуок, Хойан, Нячанг, Далат, Хюэ и Фантхиет были наиболее разыскиваемыми.

По данным VNAT, туризм Вьетнама по-прежнему будет сталкиваться с проблемами в 2024 году из-за влияния мировых рынков, геополитической напряженности и риска стихийных бедствий из-за изменения климата.

По прогнозам, количество международных туристов во Вьетнаме будет примерно на уровне 2019 года до пандемии COVID-19, а количество внутренних туристов продолжит расти, но более медленными темпами.

В 2024 году туристическая индустрия Вьетнама стремится принять 17-18 миллионов иностранных туристов и обслужить 110 миллионов местных посетителей, заработав около 840 трлн донгов (34,5 млрд долларов США).

ИЖВ/ВИА

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