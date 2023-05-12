НОВОСТИ
Количество поисковых запросов по туризму Вьетнама занимает 11-е место в мире
Соответственно, Вьетнам входит в группу стран с темпами роста от 10% до 25%. В число ведущих стран входят Италия, Испания, Греция, Португалия, Хорватия, США, Франция, Канада, Нидерланды и Филиппины.
В Юго-Восточной Азии Вьетнам и Филиппины - это две страны, входящие лидирующую группу в мире. Другие страны находятся довольно далеко позади, а именно Таиланд на 24-м месте, Сингапур на 33-м, Индонезия на 44-м и Малайзия на 45-м.
Самыми крупными источниками поиска информации о туризме Вьетнама являются США, Япония, Австралия, Сингапур, Индия, Таиланд, Франция, Германия, Великобритания и Республика Корея (РК).
За первые четыре месяца этого года Вьетнам принял почти 3,7 миллиона иностранных туристов, превысив общее число за весь 2022 год и достигнув почти половины целевого показателя 2023 года. Учитывая эти положительные результаты и тенденцию роста спроса, рынок международного туризма по-прежнему имеет большой потенциал для уверенного роста, особенно в пиковый сезон в последние месяцы этого года.
За первые четыре месяца этого года Вьетнам принял почти 3,7 миллиона иностранных туристов, превысив общее число за весь 2022 год и достигнув почти половины целевого показателя на 2023 год. Учитывая эти положительные результаты и тенденцию к росту спроса, международный туристический рынок по-прежнему обладает высоким потенциалом для уверенного роста, особенно в пик сезона в последние месяцы этого года.
В настоящее время РК остается крупнейшим источником туристических прибытий во Вьетнам, за ней следуют США. Хотя китайский рынок только вернулся, он уже находится на третьей позиции и, как ожидается, будет восстанавливаться быстрее, чем другие рынки, из-за большого размера рынка, особенно с лета 2023 года и в последние месяцы этого года.
Между тем, австралийский и индийский рынки имеют возможности для увеличения числа посетителей Вьетнама, поскольку авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet Air только что открыли прямые рейсы, соединяющие крупные города двух стран. В Юго-Восточной Азии Таиланд и Камбоджа восстанавливаются хорошими темпами, что эквивалентно уровню до COVID-19.