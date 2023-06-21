Количество поисковых запросов по туризму во Вьетнаме занимает 7-е место в мире

Количество поисковых запросов по туризму Вьетнама с помощью инструмента отслеживания рыночных тенденций Google вырос на 10-25% в период с середины марта по начало июня, заняв 7-е место в мире и свидетельствуя о значительном восстановлении спроса.

Залив Халонг. (Фото: ВИA)

Как сообщает Национальная администрация туризма Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма, Вьетнам был единственным государством Юго-Восточной Азии, вошедшим в список 10 направлений с самым высоким ростом в мире. Таиланд занял 15-е место, Индонезия - 16-е, Малайзия - 18-е, а Филиппины - 20-е.

Вьетнамскими населенными пунктами, которые получили наибольшее количество запросов за этот период, были Хошимин, Ханой, Дананг, Фукуок, Нячанг и Хойан.

Самыми крупными источниками поиска о туризме Вьетнама являются США, Япония, Австралия, Индия, Республика Корея, Сингапур, Великобритания, Малайзия, Германия и Франция. Индия и Австралия имеют большой потенциал роста, поскольку авиакомпании недавно восстановили и расширили маршруты полетов, соединяющие города Вьетнама с городами этих двух стран.

Также, согласно данным Google, количество поисковых запросов увеличилось в 3-4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Вьетнам только что вновь открыл свой туризм.

За первые пять месяцев этого года страна приняла почти 4,6 миллиона иностранных туристов, достигнув примерно 57,5% от целевого показателя на 2023 год. При хороших темпах роста и благоприятной политике туристическая индустрия Вьетнама, вероятно, достигнет и превысит свой целевой показатель в 8 миллионов человек, установленный на этот год./.