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Количество новых предприятий резко растет
По данным Главного статистического управления (Министерство планирования и инвестиций), в октябре в стране насчитывалось более 13.000 новых созданных предприятий с уставным капиталом в 106.900 млрд. донгов, что почти на 14% больше, чем в сентябре. Кроме того, к работе вернулись 52.700 предприятий (на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в результате чего общее количество новых созданных предприятий и предприятий, вернувшихся к работе за 10 месяцев, достигло почти 178.500, что говорит о росте более чем на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хотя количество начинающих предприятий в октябре увеличилось до более чем 13.000, это хорошо, однако эксперт До Хоа, генеральный директор компании «Элита менеджмента», также отметил, что количество предприятий, приостановивших деятельность за 10 месяцев, по-прежнему высоко и почти на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доцент, доктор Нгуен Тхыонг Ланг, Ханойский национальный экономический университет, сказал, что хотя способность вьетнамских предприятий выдерживать и приспосабливаться к обстоятельствам неплохая, но есть несколько проблем (колебания процентных ставок, срок погашения облигаций и др.), которые могут повлиять на финансовые ресурсы в производственной и хозяйственной деятельности предприятий в последние месяцы 2022 и 2023 гг. Таким образом, положительные цифры по увеличению числа новых созданных предприятий показывают, что политики поддержки предприятий для стабилизации инвестиций в бизнес крайне необходима.