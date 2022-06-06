Количество международных поисковых запросов о туризме во Вьетнаме резко увеличивается

Согласно инструменту отслеживания тенденций рынка Google, количество международных поисковых запросов о туризме во Вьетнаме выросло на 50-70%, что является четвертым по величине приростом в мире.

Национальная администрация туризма Вьетнама (VNAT) 5 мая сообщила, что после того, как Вьетнам полностью открылся для туристов с 15 марта 2022 года, этот показатель Вьетнама сохранил высокий рост, что свидетельствует о сильном восстановлении туристической индустрии страны.

Большие объемы поиска информации о туризме во Вьетнаме наблюдаются в США, Сингапуре, Японии, Индии, Франции, Германии, Таиланде, Канаде и Великобритании.

Самыми популярными направлениями во Вьетнаме были Хошимин, Ханой, Фукуок, Дананг, Хойан, Нячанг, Далат, Фантхиет, Хюэ и Куиньон.

Данные Google показывают, что к концу апреля 2022 года количество международных запросов по поиску рейсов, связанных с Вьетнамом, увеличилось на 1.114% и продолжило расти на 2.000% в мае по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

При этом количество запросов по поиску жилья во Вьетнаме увеличилось более чем в 4 раза с начала апреля 2022 года по середину мая 2022 года.

VNAT объяснил результаты отменой требования о предоставлении медицинской справки с 27 апреля и теста на COVID-19 с 15 мая для прибывающих; а также усиленное продвижение туризма во Вьетнаме, особенно на цифровых платформах.

Статистика показывает, что количество иностранных посетителей во Вьетнаме резко увеличилось в мае. Количество иностранных посетителей во Вьетнаме за первые 5 месяцев 2022 года в 4,5 раза превысило аналогичный показатель за тот же период прошлого года.

Количество внутренних путешественников достигло 48,6 млн. за пятимесячный период с января по май.

Доходы туристического сектора за последние 5 месяцев достигли 211 трлн. донгов (9 млрд. долл. США)