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НОВОСТИ

Количество кибератак сократилось почти на 47% в апреле

По данным Управления информационной безопасности при Министерстве информации и коммуникаций, в апреле было зарегистрировано и обработано 498 кибератак, нацеленных на информационные сети во Вьетнаме, что на 5,1% меньше, чем в марте, и на 46,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
  Иллюстративное изображение. Источник: vietnamnet.vn  
По данным Управления информационной безопасности при Министерстве информации и коммуникаций, в апреле было зарегистрировано и обработано 498 кибератак, нацеленных на информационные сети во Вьетнаме, что на 5,1% меньше, чем в марте, и на 46,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это был второй месяц подряд в 2023 году, когда количество кибератак во Вьетнаме значительно сократилось, сообщило министерство.

Это был второй месяц подряд в 2023 году, когда количество кибератак во Вьетнаме сильно сократилось, сообщили в ведомстве.

Он объяснил эти результаты повышенным вниманием национальных агентств и организаций к защите информационной безопасности и результатами длительных усилий по увеличению инвестиций в эту работу.

Однако, по мнению ведомства, киберпреступные группы все еще могут нападать на организации и предприятия, связанные с финансовыми услугами, такими как банковское дело, ценные бумаги и страхование. Оно рекомендовало предприятиям соблюдать предписания государственных органов управления для предотвращения рисков кибератак и своевременного реагирования.

Однако, по мнению ведомства, киберпреступные группы все еще могут нападать на организации и предприятия, связанные с финансовыми услугами, такими как банковское дело, ценные бумаги и страхование. Оно рекомендовало предприятиям соблюдать предписания государственных органов управления для предотвращения рисков кибератак и своевременного реагирования.

В марте во Вьетнаме было зарегистрировано 525 кибератак, что на 68,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 49,3% в годовом исчислении.

В первом квартале 2023 года было зарегистрировано и обработано в общей сложности 3.446 кибератак, что на 6,3% меньше, чем за тот же период 2022 года.

ВИА/ИЖВ

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