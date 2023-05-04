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Количество кибератак сократилось почти на 47% в апреле
Это был второй месяц подряд в 2023 году, когда количество кибератак во Вьетнаме значительно сократилось, сообщило министерство.
Это был второй месяц подряд в 2023 году, когда количество кибератак во Вьетнаме сильно сократилось, сообщили в ведомстве.
Он объяснил эти результаты повышенным вниманием национальных агентств и организаций к защите информационной безопасности и результатами длительных усилий по увеличению инвестиций в эту работу.
Однако, по мнению ведомства, киберпреступные группы все еще могут нападать на организации и предприятия, связанные с финансовыми услугами, такими как банковское дело, ценные бумаги и страхование. Оно рекомендовало предприятиям соблюдать предписания государственных органов управления для предотвращения рисков кибератак и своевременного реагирования.
Однако, по мнению ведомства, киберпреступные группы все еще могут нападать на организации и предприятия, связанные с финансовыми услугами, такими как банковское дело, ценные бумаги и страхование. Оно рекомендовало предприятиям соблюдать предписания государственных органов управления для предотвращения рисков кибератак и своевременного реагирования.
В марте во Вьетнаме было зарегистрировано 525 кибератак, что на 68,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 49,3% в годовом исчислении.
В первом квартале 2023 года было зарегистрировано и обработано в общей сложности 3.446 кибератак, что на 6,3% меньше, чем за тот же период 2022 года.