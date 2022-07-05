Количество инфекций COVID-19 с субштаммом BA.5 может вырасти

15-е заседание Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19, 5 июля. Фото: ВИА Премьер-министр Фам Минь Тьинь 5 июля председательствовал на 15-м заседании Национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19 на фоне появления субштамма « Омикрон » BA.5.

Открывая телеконференцию с 63 населенными пунктами по всей стране, премьер-министр Тьинь, который также является главой комитета, отметил, что пандемия остается непредсказуемой во всем мире с появлением субштамма «Омикрон» BA.5 во многих странах.

Во Вьетнаме после того, как пандемия была взята под контроль по всей стране, некоторые ослабили бдительность, особенно в отношении вакцинации, в то время как власти проявили вялость при проверке. Между тем, по его словам, стране еще предстоит бороться со вспышками других заболеваний, заботиться о здоровье людей в условиях нехватки лекарств и предметов медицинского назначения.

С начала 2022 года во Вьетнаме зарегистрировано более 9 млн. случаев заражения COVID-19, более 8,3 млн. из которых выздоровели и более 10.000 умерли от коронавирусной болезни (что эквивалентно 0,1%).

По данным национального руководящего комитета, общее число инфицированных в настоящее время составляет 10.748.639 человек, в том числе 9.708.984 выздоровели (90,3%) и 43.087 смертей (0,4%).

За последние 6 месяцев ежедневное число новых случаев составляло около 600-700, в то время как количество тяжелых случаев и летальных исходов продолжало снижаться. За последние 30 дней количество новых инфекций и смертей соответственно снизилось в 4,5 раза и 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а во Вьетнаме за 24 дня не было зарегистрировано ни одного случая смерти.

К концу 3 июля во Вьетнаме было введено более 233 млн. доз вакцины против COVID-19, при этом почти 80% его населения получили две прививки, количество людей в возрасте 18 лет и старше, получивших третью прививку, удвоилось по сравнению со средним мировым показателем, а показатель детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших первичную прививку, выше, чем в некоторых европейских странах, что делает Вьетнам одной из стран с самым большим охватом вакцинацией, как показывают статистические данные.

На встрече участники заявили, что BA.5 был зарегистрирован во Вьетнаме, и этот субштамм на 12% более заразен, чем доминирующий BA.2 в стране в настоящее время. Таким образом, инфицирование BA.5 в сообществе может увеличиться в будущем, что приведет к увеличению числа новых случаев.

Учитывая это, система противопандемического реагирования от центрального до местного уровня должна активизировать меры по профилактике и контролю заболеваний, введение повторных прививок уязвимым группам, а также коммуникации для повышения осведомленности общественности, отметил комитет.



