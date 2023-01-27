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Количество ДТП во время Тэт упало
В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 89 человек, что на 3 меньше, чем во время прошлогоднего праздника, и пострадали 111 человек, что на 8 больше.
Большинство случаев произошли в результате дорожно-транспортных происшествий, 4 железнодорожных и 1 водное происшествие.
Дорожная милиция по всей стране наказала 21.967 нарушителей штрафами на общую сумму 50,4 млрд. донгов (2,1 млн. долл. США).
Она временно конфисковала 639 автомобилей и более 9.910 мотоциклов, изъяла около 4.950 водительских прав различных видов.
Из всех нарушителей более 7.726 человек были оштрафованы за высокое содержание алкоголя в крови, что на 6.600 человек больше, чем с прошлым праздником Тэт.
На водных путях милиция наказала 1 человека административным штрафом в размере 1 млн. донгов (42 долл. США).
Железнодорожная милиция оштрафовала 4 нарушителей на 8 млн. донгов (340 долл. США).