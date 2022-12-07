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Количество внутренних туристов достигло более 100 млн., превзойдя прогнозы
По данным Организационного комитета, в 2022 году внутренний туризм Вьетнама резко восстановится, достигнув более 100 млн. посещений, что в 1,5 раза больше, чем целевой показатель в 60 млн. посещений, и что намного превышает количество посещений в 85 млн. в 2019 году (когда не было пандемии).
Чудесный рост рынка внутреннего туризма после эпидемии COVID-19 является ярким пятном для всей отрасли, подтверждая роль этого рынка в общем развитии туризма в условиях все еще слабого международного туризма.
На пресс-конференции заместитель главного редактора газеты «Культура» Фан Тхань Нам сообщил, что в Оргкомитет представлено 25 мероприятий и событий. Среди 15 мероприятий, вынесенных на голосование, 7 мероприятий в сфере культуры; 4 спортивных мероприятия; 3 мероприятия о путешествиях и 1 семейное мероприятие.
К знаменательным событиям также следует отнести и успешные переговоры о репатриации золотой печати «Хоанг Де Чи Бао».
В прямом голосовании 6 декабря приняли участие представители корреспондентов центральных и местных органов печати.
Все сообщество может проголосовать онлайн за мероприятия и события по адресу: http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn/.
Время голосования – с 8:30 утра 6 декабря до 17:00 вечера 9 декабря. Перечень 10 типовых культурных, спортивных и туристических мероприятий и событий 2022 года будет объявлен Оргкомитетом после обобщения результатов голосования по двум вышеуказанным методикам.