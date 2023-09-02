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НОВОСТИ

Количество вновь созданных предприятий за 8 месяцев достигло рекордного уровня

За первые восемь месяцев текущего года было создано рекордное количество новых фирм – 103.658, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году, и в 1,2 раза больше, чем в среднем за аналогичный период 2018-2022 годов За первые восемь месяцев текущего года было создано рекордное количество новых предприятий – 103.658, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году, и в 1,2 раза больше, чем в среднем за аналогичный период 2018-2022 годов, сообщает Министерство планирования и инвестиций (MPI).

Только в августе в стране появилось более 14 тыс. вновь созданных предприятий, что на 17,9% больше, чем в прошлом году. Однако число фирм, вернувшихся на рынок в этом месяце, сократилось на 3,1% в годовом исчислении и на 10,9% в месячном.

В период с января по август 149.400 предприятий вновь присоединились и вернулись на рынок, что немного меньше на 0,03% в годовом исчислении, но в 1,2 раза превышает средний показатель, зафиксированный в период с 2018 по 2022 год, сообщило министерство.

Наибольший прирост числа новых предприятий отмечен в сфере образования и обучения - 35%, здравоохранения - 18,9%, услуг по трудоустройству, туризма, аренды машин и оборудования и прочих вспомогательных услуг - 16,3%

Однако общий зарегистрированный капитал вновь созданных фирм снизился на 14,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 969,61 трлн. донгов (более 40,2 млрд. долл. США).

В то же время за рассматриваемый период с рынка ушло 124.684 предприятия, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году, в том числе 71.833 предприятия прекратили свою деятельность, 41 064 - подали заявки на расторжение договоров и 11 787 - ликвидировались.

41.064 зарегистрировали запросы о прекращении деятельности и 11.787 других были ликвидированы.

В целях поддержки развития бизнеса заместитель министра MPI Чан Куок Фыонг заявил, что наряду с применением гибкой, активной и эффективной денежно-кредитной и фискальной политики и мер по устранению трудностей для бизнеса и производственной деятельности министерство предложит корректировки и дополнения к некоторым соответствующим механизмам и политикам.

ИЖВ/ВИА

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