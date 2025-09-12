Кокос Вьетнама нацелился на рубеж в 1,15 млрд долларов США экспорта

При огромном рыночном потенциале кокосовая отрасль стоит перед возможностью мощного прорыва, если сосредоточится на построении устойчивой цепочки ценностей, модернизации производства и стандартизации сырьевых зон. Вьетнамская кокосовая индустрия демонстрирует впечатляющий рост как по объему, так и по стоимости и экспортной выручке.



По словам генерального секретаря Ассоциации кокоса Вьетнама Као Ба Данг Кхоа, только за первую половину 2025 года экспорт четырех ключевых продуктовых групп кокосовой отрасли превысил 520 млн долларов США, увеличившись более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



К числу основных экспортных групп относятся свежие кокосы, замороженное кокосовое молоко, сырой кокосовый жир, продукты питания и косметика на основе кокоса, изделия народных промыслов, а также сопутствующие продукты в сельском хозяйстве.



Это положительный показатель, учитывая, что экспорт кокосов традиционно растет в основном во второй половине года. Достигнутый рост уже в первые два квартала сигнализирует о благоприятных перспективах для всей отрасли в текущем году.



Господин Кхоа прогнозирует, что по итогам 2025 года экспорт кокосовой продукции может составить 1,1–1,15 млрд долларов США, увеличившись на 20–25% по сравнению с 2024 годом. Особенно экспорт целых кокосов вполне может превысить показатель в 390 млн долларов США, зафиксированный в прошлом году.



Эти цифры не только укрепляют четвертое место Вьетнама среди экспортеров кокосов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и позволяют удерживать пятую позицию на мировой экспортной карте.



Параллельно с ростом экспортной выручки заметно выросла и стоимость кокоса внутри страны. Если в 2023 году цена кокоса в садах составляла лишь около 5.000 донгов за плод, то к третьему кварталу 2025 года она поднялась до 15.000 донгов. Тем не менее, этот уровень все еще значительно ниже мировых цен.



Разрыв в ценах является стимулом для предприятий активно инвестировать в технологии выращивания, хранения, переработки и упаковки продукции, что позволит повысить конкурентоспособность и одновременно укрепить доверие фермеров к долгосрочному сотрудничеству с кокосовой отраслью.



Однако для эффективного освоения широкого рыночного потенциала Вьетнаму необходимо двигаться в направлении устойчивого развития, менять методы возделывания, переработки и управления цепочками ценностей. Применение экологичных методов выращивания кокосов, адаптация к изменению климата и снижение выбросов являются жизненно важными задачами на ближайший период.



По мнению доктора Чан Минь Хая, заместителя ректора Школы государственной политики и сельского развития, ключом к повышению экспортного потенциала является модель кооперативов. Крупные кокосовые плантации постепенно перемещаются в регионы Юго-Востока и Центрального нагорья с площадью от 30 до 50 гектаров.



Эти зоны уже начинают получать коды происхождения, что обеспечивает стабильные поставки на экспорт. Однако фермерам необходимо четко различать кокосы для употребления в свежем виде и кокосы для производства масла, чтобы избежать убытков при сборе урожая и транспортировке.



Важным недавним шагом стало решение Главного таможенного управления Китая (GACC) о присвоении еще 6 кодов для кокосовых плантаций и упаковочных предприятий провинции Анзянг.



Это открыло дополнительные возможности для выхода свежих вьетнамских кокосов на рынок с миллиардным населением, который уже обеспечивает 30–35% экспортной выручки кокосовой отрасли Вьетнама. Однако господин Кхоа отметил, что несмотря на то, что Китай ежегодно потребляет более 6 млрд кокосов, доля вьетнамских свежих кокосов на этом рынке пока весьма мала, занимая лишь 7–8 место по объему импорта.



В то же время в сегменте глубокой переработки Вьетнам имеет значительные преимущества благодаря технологиям и качеству продукции. Вьетнамские кокосы сохраняют характерный аромат и сладость, особенно ценимые потребителями в США и Китае.



Кроме того, свежие кокосы Вьетнама обладают преимуществами в транспортировке, хранении и могут перерабатываться во множество продуктов с высокой добавленной стоимостью — такие как сушеный кокос, кокосовое молоко, упакованный кокосовый сок и сырье для косметической промышленности.



Ориентация на органическое и экологически чистое земледелие становится устойчивым направлением, позволяющим вьетнамской кокосовой продукции укреплять свои позиции на мировом рынке./