Кожевенно-обувная отрасль ищет новые драйверы для поддержания роста
В настоящее время Вьетнам занимает третье место в мире по объему производства обуви - около 1,4 млрд пар в год, уступая лишь Китаю и Индии, и второе место по экспорту с показателем примерно 1,3 млрд пар ежегодно. Такие результаты обеспечиваются, в частности, наличием обширных трудовых ресурсов, что позволяет отрасли сохранять высокие производственные мощности и международную конкурентоспособность. В настоящее время вьетнамские предприятия кожевенно-обувной промышленности ускоряют переход к зеленым, циркулярным и экологически устойчивым моделям производства. Повышение уровня локализации сырья и вспомогательных материалов также является одним из приоритетов, направленных на снижение зависимости от импорта.
Директор компании Tan Bao Vu Co., Ltd. Фам Тхи Тхань Тан отметила, что внутренний рынок постепенно ориентируется на более качественную продукцию для лучшего обслуживания экспортных рынков. «Мы движемся к технологиям, не использующим традиционный обувной клей, применяя вместо этого методы прямого формования и такие материалы, как PU и TPU, которые являются более устойчивыми», подчеркнула она.
По словам Фан Тхи Тхань Суан, заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации кожевенно-обувной и сумочной промышленности Вьетнама (Lefaso), одним из решающих факторов устойчивого роста отрасли является эффективное использование тарифных преференций в рамках соглашений о свободной торговле (ССТ), подписанных Вьетнамом. Эти льготы обеспечивают существенное ценовое преимущество при выходе на ключевые рынки-импортеры. Кроме того, относительно низкая стоимость рабочей силы, примерно от 181 до 200 долларов США в месяц, продолжает укреплять конкурентоспособность отрасли.
Фан Тхи Тхань Суан подчеркнула, что новый импульс роста заключается в наращивании потенциала отечественных предприятий, увеличении доли экспорта, осуществляемого национальными компаниями, и снижении зависимости от прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Для этого необходима локализация всей цепочки создания стоимости, от производства и сырья до дизайна, логистики и развития брендов.
Она также призвала государство продолжить совершенствование политики по развитию внутренних цепочек поставок, наращиванию логистической инфраструктуры, а также поддержке инноваций и внедрения технологий с целью повышения производительности и качества продукции.
На практике, несмотря на многочисленные вызовы в 2024 году, включая снижение цен, ужесточение требований в области устойчивого развития, рост затрат на сырье и дефицит рабочей силы, вьетнамская кожевенно-обувная промышленность все же обеспечила экспортную выручку в размере 26 млрд долларов США, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году, при экспортной цели в 29 млрд долларов США, отрасль сосредоточилась на повышении уровня локализации и полном соблюдении правил происхождения товаров для максимального использования тарифных преимуществ соглашений о свободной торговле (ССТ), в частности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также соглашений с Республикой Корея, Японией и Великобританией.
Помимо ЕС, ключевыми рынками остаются США и Республика Корея. Правила происхождения товаров в рамках соглашений о свободной торговле с этими партнерами также помогли вьетнамским предприятиям снизить тарифы и повысить конкурентоспособность своей экспортной продукции. В результате вьетнамская обувь и сумки не только сохранили свои традиционные рынки, но и вышли на новые.