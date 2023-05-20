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Книга руководителя Партии о социализме вышла на семи иностранных языках

Перевод на семи иностранных языках книги Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга «Теория и практика социализма во Вьетнаме» был представлен на церемонии в Ханое 19 мая.
  Книга Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга «Некоторые теоретические и практические вопросы социализма и пути к социализму во Вьетнаме» издана на 7 иностранных языках. Фото: Фыонг Хоа /ВИА  
Книга Нгуен Фу Чонга была издана по случаю 92-й годовщины образования Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 - 2022 гг.). Она собирает 29 статей и выступлений, направленных на то, чтобы помочь кадрам, членам Партии и людям получить представление о социализме и пути к социализму во Вьетнаме, способствовать консенсусу в обществе и задействовать великую национальную солидарность для достижения стратегических целей, поставленных Партией, покойным президентом Хо Ши Мином и народом.

На данный момент издано около 30.000 экземпляров книги на вьетнамском языке.

Книга также привлекла внимание исследователей, ученых и читателей в других странах, была переведена и опубликована на иностранных языках, в первую очередь на английском, китайском, лаосском, русском, французском, испанском и голландском, ознакомила с точками зрения, руководящими принципами и политикой вьетнамской Партии и государства в отношении социализма и пути к социализму во Вьетнаме, помогла международным друзьям и зарубежным вьетнамцам узнать больше о земле, людях, культуре, реформах и развитии страны.

На презентации Нгуен Чонг Нгиа, секретарь ЦК партии, глава Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, высоко оценил перевод и издание книги на семи иностранных языках Национальным политическим издательством «Правда».

Он также оценил усилия авторитетных экспертов и переводчиков из министерств и ведомств, а также зарубежных специалистов, редакторов, хорошо разбирающихся в политической науке.

Чиновник попросил издательство скоординировать агентства с соответствующими органами для оценки интереса других стран к книге, чтобы предложить перевод на другие иностранные языки.

Нгуен Чонг Нгиа также выразил надежду, что иностранные дипломатические представительства во Вьетнаме помогут книге дойти до читателей в их странах.

Издано более 11.000 экземпляров книги на семи иностранных языках, которая будет предоставлена дипломатическим ведомствам и организациям как в стране, так и за рубежом.

Их онлайн-версии также доступны бесплатно на веб-сайте издателя www.stbook.vn. Читатели также могут сканировать QR-коды на задней обложке бумажных версий, чтобы читать книгу.

ИЖВ/ВИА

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