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Книга руководителя Партии о социализме вышла на семи иностранных языках
На данный момент издано около 30.000 экземпляров книги на вьетнамском языке.
Книга также привлекла внимание исследователей, ученых и читателей в других странах, была переведена и опубликована на иностранных языках, в первую очередь на английском, китайском, лаосском, русском, французском, испанском и голландском, ознакомила с точками зрения, руководящими принципами и политикой вьетнамской Партии и государства в отношении социализма и пути к социализму во Вьетнаме, помогла международным друзьям и зарубежным вьетнамцам узнать больше о земле, людях, культуре, реформах и развитии страны.
На презентации Нгуен Чонг Нгиа, секретарь ЦК партии, глава Отдела ЦК КПВ по пропаганде и политическому просвещению, высоко оценил перевод и издание книги на семи иностранных языках Национальным политическим издательством «Правда».
Он также оценил усилия авторитетных экспертов и переводчиков из министерств и ведомств, а также зарубежных специалистов, редакторов, хорошо разбирающихся в политической науке.
Чиновник попросил издательство скоординировать агентства с соответствующими органами для оценки интереса других стран к книге, чтобы предложить перевод на другие иностранные языки.
Нгуен Чонг Нгиа также выразил надежду, что иностранные дипломатические представительства во Вьетнаме помогут книге дойти до читателей в их странах.
Издано более 11.000 экземпляров книги на семи иностранных языках, которая будет предоставлена дипломатическим ведомствам и организациям как в стране, так и за рубежом.
Их онлайн-версии также доступны бесплатно на веб-сайте издателя www.stbook.vn. Читатели также могут сканировать QR-коды на задней обложке бумажных версий, чтобы читать книгу.