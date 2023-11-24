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Книга генсека ЦК КПВ служит бесценным справочником
Во второй части - «Внешние дела Вьетнама во имя независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития» - собраны 78 выступлений, записей, интервью, писем и посланий Генерального секретаря на двусторонних и многосторонних дипломатических мероприятиях и форумах, демонстрирующих тесную и гармоничную координацию между дипломатическими столпами межпартийной, межгосударственной и народной дипломатии.
Третья часть посвящена отличительным чертам внешней политики и дипломатии страны. В ней представлены 52 мнения международных экспертов, политиков, дипломатов, исследователей и друзей о роли и вкладе генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в формирование и развитие всесторонней и современной внешней политики Вьетнама. В книгу также вошли воспоминания, впечатления и рассказы вьетнамских дипломатов, журналистов и экспатриантов, сопровождавших и встречавших лидера во время его визитов и рабочих поездок по стране и за рубежом, отражающие их отношение, уважение и доверие к Партии и руководству генсека.
Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг отметил, что в прошлом о дипломатии и внешней политике Вьетнама было написано немало документов и книг, но это первая книга, в которой четко раскрывается сущность вьетнамского дипломатического сектора, выделяются очень четкие и конкретные направления работы.
Он также разделяет мнение экспертов, которые отмечают, что книга позволила поднять теоретическую базу и практическое мышление в отношении внешней политики Вьетнама.
Многие ученые и эксперты в Лаосе положительно отозвались о содержании книги, выразив надежду на то, что она будет переведена на многие языки, в том числе и на лаосский, и вскоре станет материалом для научных исследований.
Между тем, посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май сказал, что книга, с одной стороны, демонстрирует последовательное и основательное мышление лидера Партии о внешней политике страны, а с другой стороны, ярко и полно изображает дипломатический стиль, проникнутый отличительными чертами «вьетнамского бамбука». В книге представлена разнообразная и многогранная точка зрения тех, кто занимается внешней политикой и изучает международные отношения, подчеркивается роль и вклад лидера Партии в формирование и развитие всеобъемлющей и современной дипломатии.
Книга, в которой превосходно собраны речи, письменные работы, заявления, интервью, письма и послания Генерального секретаря Партии, продемонстрировала его последовательное и основательное мышление о внешней политике Вьетнама в новую эпоху, добавил он.