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Ключевым отраслям промышленности Ханоя уделяется приоритетное внимание для стимулирования роста
В соответствии с резолюцией Политбюро № 23-NQ/TW об основных направлениях разработки национальной политики промышленного развития до 2030 года с перспективой до 2045 года и планом городского партийного комитета № 204-KH/TU, муниципальный департамент промышленности и торговли рекомендовал городскому народному комитету: реализовать программу развития приоритетных отраслей промышленности на 2021-2025 годы. Программа направлена на развитие отраслей, обладающих высокими конкурентными преимуществами и оказывающих влияние на другие отрасли, такие как информационные технологии, точная механика, электрическое и электронное оборудование, биотехнологии, фармацевтика и переработка сельскохозяйственной продукции.
Благодаря этим усилиям с 2021 по 2024 год Ханой привлек сотни предприятий, зарегистрировавшихся для участия в программе ключевых промышленных продуктов. В 2024 году в городе было признано 289 ключевых промышленных продуктов, что значительно превысило целевой показатель, установленный на период 2021-2025 годов. Эта продукция не только удовлетворяет внутренний спрос, но и экспортируется на рынки с высокими стандартами.
По словам Нгуен Ван Туана, председателя совета директоров акционерной компании Viet-Tiep Lock Joint Stock Company, несмотря на острую конкуренцию со стороны аналогичной продукции, замки Viet-Tiep по-прежнему занимают большую долю рынка и сохраняют лидирующие позиции в замковой индустрии Вьетнама благодаря постоянному обновлению технологий, инновациям в дизайне и материалах изделий.
Между тем, Нгуен Нгок Чунг, генеральный директор акционерной компании Export Mechanical Tools - одного из ключевых производителей промышленной продукции в Ханое, заявил, что компания всегда стремится производить продукцию, соответствующую международным стандартам качества, чтобы одновременно обслуживать вьетнамских потребителей и выходить на международный рынок.
Доктор Чан Динь Тхиен, бывший директор Вьетнамского института экономики, рассказал, что своей деятельностью предприятия с ключевой промышленной продукцией подтвердили свою роль столпов и движущей силы развития промышленности Ханоя. Ежегодно эти предприятия приносят доход в размере около 200 триллионов донгов (7,6 миллиарда долларов США), что составляет почти 35% от общего объема промышленного производства в городе. Помимо внутреннего рынка, ключевые промышленные товары также быстро растут в экспортной стоимости, достигая почти 2 миллиардов долларов США.
Приоритет отдается развитию ключевых отраслей с конкурентными преимуществами
Для всесторонней поддержки предприятий городской департамент промышленности и торговли провел выставку ключевых промышленных товаров 2024 года, на которой было представлено более 200 стендов крупных предприятий и компаний с иностранными инвестициями. Выставка позволила наладить контакты ключевых предприятий с партнерами как внутри страны, так и за рубежом, способствовала продвижению торговли, поиску партнеров, подписанию торговых соглашений, освоению рынков, налаживанию связей с предприятиями в цепочке поставок для удовлетворения потребностей крупных производителей, а также расширению возможностей международной экономической интеграции предприятий.
Кроме того, департамент организовал многочисленные тренинги по совершенствованию управленческих навыков, цифровой трансформации и участию в цепочках поставок для почти 600 руководителей предприятий. Департамент также связал более 50 ключевых производителей промышленной продукции с научно-исследовательскими институтами и университетами города, поддерживая предприятия в получении доступа к научно-исследовательским проектам для практического применения в производстве.
По словам Нгуен Киэу Оань, заместителя директора департамента, город уделяет приоритетное внимание развитию определенных отраслей промышленности с конкурентными преимуществами, которые могут глубоко участвовать и вносить высокую добавленную стоимость в глобальную производственную сеть и цепочку создания стоимости.
Кроме того, компания продолжает налаживать связи и оказывать поддержку промышленным предприятиям, чтобы они стали поставщиками продукции для клиентов как внутри страны, так и за ее пределами. Эта деятельность по поддержке бизнеса направлена на ускорение промышленного роста и внесение более существенного вклада в экономический рост столицы.
Для стимулирования роста промышленного производства Ханой стремится к тому, чтобы 100% предприятий, производящих ключевую промышленную продукцию, пользовались политикой поддержки, уделяя особое внимание реализации политики процентных ставок по кредитам для приоритетных секторов. Город также сосредоточится на улучшении инвестиционного и делового климата, устранении узких мест и трудностей, особенно в отношении инвестиционных проектов, не финансируемых государством и связанных с землепользованием, добавила она.