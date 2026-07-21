Ключевые объекты аэропорта Лонгтхань ускоренными темпами приближаются к завершению

Транспортная развязка Лонгтхань, соединяющая скоростные автомагистрали Бьенхоа - Вунгтау и Хошимин - Лонгтхань - Зяузай. Фото: ВИА

В настоящее время близки к завершению такие ключевые объекты, как первая и вторая взлётно-посадочные полосы, рулёжные дорожки и перроны, перрон пассажирского терминала, а также система топливоснабжения воздушных судов.



Степень готовности первой взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перронов достигла почти 91% от предусмотренного контрактом объёма работ. При этом строительство взлётно-посадочной полосы и системы рулёжных дорожек практически завершено, а полностью завершить работы по данному контракту планируется к концу июля текущего года.



Строительство перрона пассажирского терминала также близится к завершению: на сегодняшний день работы выполнены почти на 90% от стоимости контракта. Подрядчик рассчитывает полностью завершить их к концу августа 2026 года.



Степень готовности системы топливоснабжения воздушных судов составляет около 88% от контрактного объёма. В настоящее время подрядчики сосредоточили усилия на строительстве внутренних подъездных дорог, наружных сетей водоотведения, инженерной инфраструктуры, благоустройстве территории и озеленении, а также монтаже оборудования и технологической системы очистки сточных вод. Завершить эти работы планируется к концу июля.



На объекте второй взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек полностью завершено устройство основания взлётно-посадочной полосы, а сооружение цементобетонного покрытия практически завершено. В настоящее время подрядчик выполняет завершающие работы и рассчитывает полностью завершить выполнение контракта к концу сентября 2026 года.



Что касается пассажирского терминала – крупнейшего и наиболее важного объекта аэропорта Лонгтхань, то на сегодняшний день объём выполненных работ превысил 67% стоимости контракта. Завершить строительную часть проекта планируется в сентябре 2026 года. Одновременно подрядные организации ускоренными темпами ведут монтаж оборудования терминала, включая систему обработки багажа, систему досмотра багажа, систему наведения воздушных судов на место стоянки, эскалаторы, пассажирские траволаторы и лифты. С сентября 2026 года планируется начать пусконаладочные работы и испытательную эксплуатацию оборудования и инженерных систем терминала.



На других объектах, включая внутрипортовые дороги и инженерную инфраструктуру аэропорта, систему управления аэропортом, многоуровневую автостоянку, а также первый грузовой терминал, строительство также ведётся ускоренными темпами, чтобы обеспечить их одновременный ввод в эксплуатацию к концу текущего года.



По данным ACV, готовность третьего компонента проекта достигла почти 78% от общей стоимости заключённых контрактов. Объём выполненных основных строительно-монтажных работ оценивается почти в 58 трлн донгов, что соответствует примерно 70% их контрактной стоимости. В настоящее время на строительной площадке аэропорта Лонгтхань работают около 7 200 человек. Чтобы обеспечить ввод аэропорта в коммерческую эксплуатацию до конца текущего года, ACV потребовала от подрядчиков дополнительно привлечь ещё около 2 000 работников.



ACV подтвердила, что все подрядные организации работают в максимально интенсивном режиме, стремясь завершить строительство аэропорта Лонгтхань в установленные сроки. Вместе с тем сезон дождей существенно осложняет выполнение ряда работ, особенно связанных с устройством дорожного основания, укладкой цементобетонного и асфальтобетонного покрытия на открытых площадках.



Для минимизации влияния погодных условий ACV поручила подрядчикам строго соблюдать комплекс мер по организации строительства в сезон дождей, включая научно обоснованное планирование графиков работ, создание эффективной системы водоотведения, гибкую корректировку строительного процесса в зависимости от фактических условий и подготовку резервных решений на случай возникновения внештатных ситуаций.