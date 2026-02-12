Ключевые задачи после третьей консультативной конференции по согласованию кандидатур

Иллюстративное фото.

В соответствии с Законом о выборах депутатов Национального собрания (НС) и депутатов народных советов; совместной резолюцией № 102/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN от 26 сентября 2025 года, принятой Постоянным комитетом НС, Правительством и Президиумом Центрального комитета (ЦК) Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ); резолюцией № 101/2025/UBTVQH15 Постоянного комитета НС, а также руководящими документами Постоянного комитета НС, Национального избирательного совета и ЦК ОФВ, после третьей консультативной конференции по согласованию кандидатур Президиум ЦК ОФВ, а также соответствующие органы, организации и учреждения проведут ряд важных мероприятий.



Постоянный комитет ЦК ОФВ направит протокол третьей консультативной конференции по согласованию кандидатур Президиума ЦК ОФВ и список лиц от центральных органов, организаций и учреждений, отвечающих требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва, в Постоянный комитет НС и Национальный избирательный совет не позднее 22 февраля 2026 года.



Также будут изданы инструкции для комитетов ОФВ провинций и городов центрального подчинения по приёму программ действий кандидатов в депутаты НС XVI созыва и депутатов народных советов провинциального уровня; одновременно будут даны указания постоянным комитетам ОФВ на уровне общин по приёму программ действий кандидатов в депутаты народных советов соответствующего уровня.



Постоянный комитет ОФВ провинций и городов разработает планы, даст указания и организует встречи с избирателями, чтобы кандидаты в депутаты НС могли встретиться и пообщаться с избирателями в своих избирательных округах для реализации права на проведение избирательной кампании в соответствии с Законом о выборах депутатов НС и депутатов народных советов.



Проведение встреч с избирателями для предвыборной агитации кандидатов осуществляется с даты опубликования официального списка кандидатов и завершается за 24 часа до начала голосования (до 7 часов 14 марта 2026 года).



В отношении органов, организаций и учреждений, выдвинувших кандидатов: после того как Национальный избирательный совет опубликует официальный список кандидатов по каждому избирательному округу по всей стране, соответствующие органы, организации и учреждения обязаны уведомить своих кандидатов в депутаты НС о необходимости согласовать время для прибытия в избирательный округ с целью осуществления предвыборной агитации в соответствии с планом Постоянного комитета ОФВ провинций и городов.



Кандидаты, выдвинутые в той или иной местности, должны самостоятельно связаться с Постоянным бюро ОФВ соответствующей провинции или города, чтобы ознакомиться с планом и графиком встреч с избирателями.



Постоянные комитеты ОФВ всех уровней осуществляют организацию мероприятий по проверке и контролю в соответствии со своими функциями и задачами, установленными Законом о выборах депутатов НС и депутатов Народных советов, Законом об ОФВ, а также руководящими документами по проведению выборов.