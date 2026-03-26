Классический русский балет покоряет ханойскую публику

Артисты исполняют балет «Щелкунчик» в театре «Хогыом Опера» 25 марта. (Фото: ВИА)

С первых сцен зал словно погрузился в сказочный мир, созданный благодаря изысканному сценическому оформлению и бессмертной музыке Петра Ильича Чайковского, включая «Танец феи Драже» и «Вальс цветов». Технически сложные эпизоды, такие как прыжки и па-де-де, покорили зрителей точностью исполнения, слаженностью и выразительной координацией движений.

Многие зрители отмечали, что спектакль подарил им не просто удовольствие от просмотра, а увлёк в сказочное путешествие вместе с героями. Поставленный по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана, балет рассказывает о волшебном приключении ребёнка, начинающемся в рождественский вечер и ведущем в фантастическое королевство, и по сей день остаётся одним из самых часто исполняемых произведений в мире.

В этой постановке российская труппа ярко воплотила отличительные черты своей классической школы благодаря выстроенной хореографии, роскошным костюмам и отточенной технике. В сопровождении Ханойского симфонического оркестра спектакль обеспечил органичное слияние музыки и движения, воздействуя одновременно и на зрительное, и на слуховое восприятие публики.

Представитель Театра озера Хоанкием сообщил, что гастрольная программа коллектива продолжится 26 и 27 марта спектаклем «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева с хореографией, ярко раскрывающей драматизм трагической истории любви от Уильяма Шекспира.

Основанный в 1981 году, Русский государственный балет является одной из ведущих трупп, известной высоким уровнем классической техники и выразительной манерой исполнения. Коллектив гастролировал более чем в 40 странах и территориях, представляя такие знаменитые произведения, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель» и «Ромео и Джульетта», тем самым приближая русское балетное искусство к зрителям во всем мире.

Возвращение труппы в Ханой после успеха «Лебединого озера» в прошлом году вновь подтверждает неизменную притягательность русского балета во Вьетнаме и одновременно способствует развитию культурного обмена между двумя странами.