НОВОСТИ

Китай провёл военный парад в честь 80-летия Победы над фашизмом

Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в столице КНР, Пекине, Китай торжественно организовал военный парад по случаю 80-летия Победы народов мира над фашизмом. На парад были приглашены многие главы государств, руководители правительств и высокопоставленные делегации из разных стран мира. Вьетнамскую делегацию возглавил Президент Лыонг Кыонг.
  Народно-освободительная армия Китая провела военный парад на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия Победы народов мира над фашизмом. Фото: ВИА  
В приветственной речи на церемонии Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил признательность за поддержку международных друзей, любящих мир, в борьбе против фашизма. Китайский лидер подчеркнул, что история напоминает: судьба человечества является общим достоянием, и только равное отношение, мирное сосуществование и взаимная поддержка позволяют сохранить общую безопасность и предотвратить войны.

Затем состоялся масштабный военный парад с участием многочисленных современных вооружений Народно-освободительной армии Китая. В параде приняли участие подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, войск ПВО и противоракетной обороны, информационного и беспилотного боя, тылового обеспечения и технического оснащения, а также стратегического наступления.

Особое внимание привлек тот факт, что Китай впервые представил публике свою «ядерную триаду», включающую воздушно-базируемую баллистическую ракету JL-1, баллистическую ракету подводного базирования «Цзюйлан-3» и межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования «Дунфэн-61».

ВИА/ИЖВ

