Китай провёл военный парад в честь 80-летия Победы над фашизмом
Затем состоялся масштабный военный парад с участием многочисленных современных вооружений Народно-освободительной армии Китая. В параде приняли участие подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, войск ПВО и противоракетной обороны, информационного и беспилотного боя, тылового обеспечения и технического оснащения, а также стратегического наступления.
Особое внимание привлек тот факт, что Китай впервые представил публике свою «ядерную триаду», включающую воздушно-базируемую баллистическую ракету JL-1, баллистическую ракету подводного базирования «Цзюйлан-3» и межконтинентальную баллистическую ракету наземного базирования «Дунфэн-61».