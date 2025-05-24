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НОВОСТИ

Китай признаёт 829 кодов районов выращивания вьетнамского дуриана

По данным Департамента растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, Главное таможенное управление Китая (GACC) 21 мая обновило свои данные, включив в них коды 829 районов выращивания и 131 объекта упаковки вьетнамского дуриана. Департамент подчеркнул, что это положительное событие для вьетнамского дуриана, особенно в контексте снижения экспортного оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что расширение этого списка создает благоприятные условия для увеличения экспорта вьетнамского дуриана на китайский рынок.

Местным властям и предприятиям рекомендуется активно использовать эту возможность, строго соблюдая правила карантина растений и безопасности пищевых продуктов, чтобы обеспечить устойчивый рост экспорта.

Снижение экспортного спроса привело к значительному падению цен на дуриан на внутреннем рынке.

На совещании 8 мая, посвященном проблемам экспорта дуриана, министр сельского хозяйства и окружающей среды До Дык Хи поручил принять срочные меры для восстановления экспортной активности.

Соответственно, министерство будет координировать свои действия с таможенными органами Китая для решения технических вопросов и ускорения процесса присвоения кодов районов выращивания и утверждения упаковочных предприятий. Одновременно министерство в срочном порядке разработает протокол карантина растений для дуриана, чтобы поддержать экспорт в течение 2025 года.

ИЖВ/ВИА

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