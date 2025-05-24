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Китай признаёт 829 кодов районов выращивания вьетнамского дуриана
Он отметил, что расширение этого списка создает благоприятные условия для увеличения экспорта вьетнамского дуриана на китайский рынок.
Местным властям и предприятиям рекомендуется активно использовать эту возможность, строго соблюдая правила карантина растений и безопасности пищевых продуктов, чтобы обеспечить устойчивый рост экспорта.
Снижение экспортного спроса привело к значительному падению цен на дуриан на внутреннем рынке.
На совещании 8 мая, посвященном проблемам экспорта дуриана, министр сельского хозяйства и окружающей среды До Дык Хи поручил принять срочные меры для восстановления экспортной активности.
Соответственно, министерство будет координировать свои действия с таможенными органами Китая для решения технических вопросов и ускорения процесса присвоения кодов районов выращивания и утверждения упаковочных предприятий. Одновременно министерство в срочном порядке разработает протокол карантина растений для дуриана, чтобы поддержать экспорт в течение 2025 года.