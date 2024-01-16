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Китай остается перспективным рынком для вьетнамской сельскохозяйственной продукции
Нго Суан Нам, заместитель директора Вьетнамского офиса по санитарному и фитосанитарному уведомлению и справочному пункту (SPS Vietnam), отметил, что за последние два года вьетнамские предприятия стали уделять больше внимания регистрации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для экспорта в Китай.
Главное таможенное управление Китая (GACC) утвердило 3013 кодов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для почти 3000 вьетнамских предприятий, которым разрешен экспорт на этот рынок. Большинство экспортируемых товаров - это рыбные и растительные продукты.
Компании воспользовались регистрационным программным обеспечением GACC, продолжил он, отметив, что SPS Vietnam также тесно сотрудничает с посольством Китая в стране, чтобы своевременно решать трудности и препятствия, с которыми сталкиваются предприятия, особенно процедурного характера.
Эти усилия существенно помогли экспорту многих сельскохозяйственных продуктов в Китай, особенно фруктов, в том числе дуриана, доход от которого в 2023 году составил более 2 миллиардов долларов США, сказал Нго Суан Нам, добавив, что в настоящее время на Китай приходится почти 54% всего вьетнамского экспорта фруктов и овощей.
В конце 2023 года первая партия ласточкиных гнезд из Вьетнама поступила в Китай в соответствии с протоколом, подписанным между Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама (MARD) и GACC.
По его мнению, это особая веха, так как у отрасли ласточкиных гнезд появился шанс выйти на второй по численности населения рынок мира, который ежегодно потребляет более 300 тонн этого продукта.
Министерство сельского хозяйства работает с GACC над завершением процедур по открытию китайского рынка для цитрусовых (помело, апельсин, мандарин), кокосов, замороженного дуриана, чили, лекарственных препаратов и рыбных продуктов, выловленных естественным путем, которые также являются сильными товарами Вьетнама. После выхода на этот рынок по официальному каналу они, несомненно, принесут сельскому хозяйству Вьетнама более высокие доходы, считает чиновник.
Он добавил, что не только фрукты, овощи или рыбные продукты, но и многие другие сельскохозяйственные продукты, такие как кофе, также имеют шанс увеличить свою долю на рынке Китая.
В последние годы в Китае наблюдается тенденция перехода от потребления чая к кофе. Хотя потребление кофе на душу населения на этом рынке все еще невелико, продажи на нем растут. По данным Агентства внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли, в ближайшем будущем кофе станет любимым напитком в Китае.
Таким образом, Китай считается потенциальным рынком сбыта для стран-экспортеров кофе, и в ближайшие годы ему еще многое предстоит освоить.
Нгуен Нам Кхай, председатель Вьетнамской ассоциации кофе и какао, говорит, что Китай является 10-м по величине рынком сбыта вьетнамского кофе, но в основном он импортирует продукты глубокой переработки, такие как растворимый, жареный и кофе «три в одном». Поэтому предприятия должны сосредоточиться на таких продуктах, чтобы закрепиться на соседнем рынке.