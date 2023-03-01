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Китай вернул себе позицию крупнейшего рынка импорта вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции
Стоит отметить, что Китай снова стал крупнейшим рынком импорта для вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в эти 2 месяца (после долгого пребывания на втором месте), импортировал на 1,27 млрд долларов США (20,2% доли рынка); второе место занимают США с около 1,19 млрд долларов США (19%); за ней следует Япония со 563 млн долларов США (9%); Корея - 302 миллиона долларов США (4,8%)…
Товары, повышающие стоимость экспорта, включают: чай - 25 миллионов долларов США (рост на 5,1%); овощи и фрукты - 592 млн долларов США (рост на 17,8%); молоко и молочные продукты - 16,2 млн долларов США (рост на 10,2%); мясо и субпродукты – 16,9 млрд долларов США (рост на 14,2%).
Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей готовится организовать рабочую делегацию с Наньнинской и Юньнаньской таможней (Китай) для налаживания связей и развития торговли, обновления и устранения препятствий в экспорте продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, подготовки к организации Форума по экспорту фруктов и овощей в рамках 5-й Международной выставки технологий производства и переработки фруктов и овощей во Вьетнаме (Hortex Vietnam 2023) в начале марта 2023 года.
Что касается внутреннего рынка, то Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей отслеживает ситуацию с ценами для отчетности перед Исполнительной группой внутреннего рынка и Руководящим правительственным комитетом, координирует действия с населенными пунктами для поддержки связи и содействия переработке и продаже сельскохозяйственной продукции.