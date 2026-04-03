Китайско-вьетнамское сотрудничество вступает в этап быстрого обновления и повышения уровня

Заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь осматривает стенды Вьетнама на 22-й выставке CAEXPO. (Фото: ВИА)



По сообщению корреспондента ВИА в Китае, Секретариат выставки «Китай-АСЕАН» (CAEXPO) 2 апреля заявил, что, выступая в качестве практической платформы продвижения региональной экономической интеграции, CAEXPO продолжает активно содействовать обменам и сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом в различных сферах — от традиционных выставок до искусственного интеллекта (ИИ), внося вклад в строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение.



Недавно Руководящий комитет по двустороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом провёл своё 17-е заседание в Ханое. Стороны договорились расширять практическое сотрудничество, продвигать железнодорожную взаимосвязанность, укреплять взаимодействие в ключевых областях, таких как сельское хозяйство, электроэнергетика, финансы, критически важные полезные ископаемые и технологические инновации, а также совместно защищать многостороннюю торговую систему.



По данным Секретариата CAEXPO, в последние годы, используя платформу выставки, был подписан и реализован ряд проектов, включая трансграничную туристическую зону водопада Детянь (Китай) – Банзёк (Вьетнам), «умный» пограничный переход Юйигуань (Китай) – Хыунги (Вьетнам), а также проекты ветроэнергетики в ряде регионов Вьетнама, таких как Контум. Некоторые города, в том числе Ханой и Хошимин, представили свою продукцию в выставочной зоне «Привлекательные города» в рамках CAEXPO, тем самым способствуя дальнейшему развитию экономического, торгового сотрудничества и гуманитарных обменов между двумя странами на местном уровне.



На церемонии открытия 22-й CAEXPO в 2025 году (сентябрь 2025 года) заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь подчеркнул, что CAEXPO стала важным символом экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между АСЕАН и Китаем, подтвердив, что страны АСЕАН, включая Вьетнам, высоко ценят значительный вклад Китая в продвижение регионального сотрудничества и общего процветания.



CAEXPO является важной платформой для выхода вьетнамских предприятий на китайский рынок. За 22 выставки Вьетнам представил около 4 300 стендов и почти 2 200 предприятий. Многие вьетнамские товары, такие как кофе, мебель, обувь, вышли на китайский рынок через CAEXPO, обеспечив быстрый переход от выставочной демонстрации к коммерческому представлению продукции. Вьетнамская группа Trung Nguyên использует эффект продвижения бренда на CAEXPO для расширения своего присутствия на китайском рынке, открыв первый флагманский магазин в Юго-Западном Китае в городе Наньнин в декабре 2025 года. Один из дистрибьюторов обуви Вьетнама в Китае отметил, что CAEXPO точно соединяет рынки Китая и АСЕАН, открывая каналы сбыта продукции, а также помогает предприятиям лучше понимать предпочтения потребителей и потребности рынка.



Секретариат CAEXPO отметил, что в последние годы, наряду с традиционными выставками, искусственный интеллект стал новой темой в китайско-вьетнамских торговых отношениях. На министерском круглом столе по искусственному интеллекту, прошедшем в рамках 22-й CAEXPO, заместитель министра науки и технологий Вьетнама Буй Хоанг Фыонг заявил, что ИИ — это не только технология, но и важная составляющая инфраструктуры, и Вьетнам готов расширять сотрудничество со всеми сторонами в таких областях, как подготовка кадров в сфере ИИ, научные исследования и академические обмены.



В марте 2026 года Закон об искусственном интеллекте Вьетнама официально вступил в силу, обеспечив правовую основу для синхронного развития цифровой экономики. Ряд проектов по применению ИИ, включая Китайско-вьетнамский центр сотрудничества в области применения искусственного интеллекта при Ханойском выставочном центре, уже реализуется, превращая цифровые технологии в мощный драйвер развития двусторонней экономики и торговли.



От базовых товаров до ИИ, от расширения рынка до промышленной интеграции — CAEXPO позволяет всем сторонам совместно использовать возможности развития зоны свободной торговли Китай – АСЕАН 3.0. По информации Секретариата CAEXPO, в апреле 2026 года будет организована делегация предприятий для участия в 35-й Вьетнамской международной торговой выставке с отдельной экспозиционной зоной. В этот же период состоится программа глобального роуд-шоу CAEXPO (23-я выставка, этап во Вьетнаме), направленная на содействие деловым связям между предприятиями Китая и Вьетнама.