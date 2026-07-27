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Китайский эксперт: четыре ключевых направления открывают новый этап развития Вьетнама
Чжу Чжэньмин отметил, что реформа государственного аппарата, реорганизация органов власти и корректировка административно-территориального деления уже принесли во Вьетнаме первые результаты, создав прочную основу для следующего этапа развития.
Однако, по его словам, структурные преобразования являются лишь отправной точкой. Гораздо важнее обеспечить эффективное функционирование новой системы государственного управления, повысить качество руководства и результативность работы органов власти.
«После того как структурная реформа в основном завершена, на первый план выходит совершенствование механизмов функционирования системы и поиск путей повышения эффективности государственного управления. Именно это сегодня является главной задачей», – подчеркнул он.
По мнению китайского эксперта, тот факт, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам сразу после завершения структурных преобразований обозначил новые ориентиры развития, свидетельствует о своевременном понимании следующих этапов реформ. Если ограничиться только реорганизацией государственного аппарата, у различных уровней власти и ведомств может сложиться ошибочное представление, что реформа уже завершена, тогда как основные вызовы в сфере государственного управления и развития ещё только предстоит решить.
Он также отметил: «Организационная реформа пока завершена лишь в формальном плане, тогда как повышение потенциала государственного управления остаётся долгосрочной задачей. Необходимо как можно скорее изменить мышление, подходы и практические действия».
Оценивая четыре ключевых направления – повышение эффективности функционирования Партии и политической системы; обеспечение единого и эффективного управления национальными ресурсами; развитие на основе знаний и технологий; а также упреждающее предотвращение рисков, – профессор подчеркнул, что эти установки носят стратегический характер и позволяют Вьетнаму чётко определить приоритетные задачи нового этапа развития.
По его словам, после завершения реорганизации государственных структур и корректировки административно-территориального деления необходимо не только обеспечить стабильное функционирование нового аппарата, но и существенно повысить эффективность государственного управления, более рационально использовать национальные ресурсы, а также ускорить развитие, основанное на науке, технологиях и инновациях.
Он отметил: «Эти ориентиры определяют дальнейшее направление деятельности руководящих органов и кадрового корпуса. Реформа не заканчивается с завершением реорганизации аппарата; напротив, предстоящие задачи могут оказаться ещё более сложными и потребуют изменения мышления и методов работы».
Профессор также считает, что особое внимание к единому управлению национальными ресурсами имеет важное значение в условиях, когда государства сталкиваются с новыми вызовами – от усиления конкуренции в сфере развития и технологической трансформации до обеспечения экономической и социальной безопасности.
Кроме того, он отметил, что развитие, основанное на знаниях и технологиях, полностью соответствует мировым тенденциям, при которых инновационный потенциал всё в большей степени становится определяющим фактором конкурентоспособности и качества экономического роста каждой страны.
По мнению Чжу Чжэньмина, упреждающее предотвращение потенциальных рисков также является необходимым условием, позволяющим политической системе повысить способность эффективно реагировать на непредсказуемые изменения как в международной, так и во внутренней обстановке.
Он считает, что указанные четыре направления призваны не только решить актуальные задачи, возникающие после завершения организационной реформы, но и отражают долгосрочное видение формирования более эффективной системы государственного управления, отвечающей требованиям нового этапа развития Вьетнама.