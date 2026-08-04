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Китайский эксперт: Коммунистическая партия Вьетнама обладает стратегическим потенциалом для упреждающего предотвращения рисков

В этой связи руководство КПВ исходит из необходимости не ограничиваться реагированием на уже возникшие проблемы, а заблаговременно выявлять потенциальные риски и принимать меры по их предупреждению.
  Профессор, доктор Чэн Ханьпин, исполнительный директор Института региональных и страновых исследований, директор Центра вьетнамоведения Чжэцзянского технологического университета (КНР). Фото: ВИА  
В беседе с корреспондентом ВИА в Китае, посвящённой четырём стратегическим преобразованиям, выдвинутым Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом на 3-м пленуме Центрального комитета (ЦК КПВ) XIV созыва, профессор, доктор наук Чэн Ханьпин, исполнительный директор Института региональных и страновых исследований, директор Центра исследований Вьетнама Чжэцзянского технологического университета (КНР), отметил, что повышение потенциала руководства и правящей способности партии является реальным вызовом, с которым сталкиваются многие государства. Вместе с тем тот факт, что Генеральный секретарь, Президент государства То Лам открыто поставил этот вопрос, свидетельствует о весьма прагматичном подходе нынешнего руководства ЦК КПВ, а также о его дальновидности в выявлении существующих проблем внутри самой партии.

По словам профессора Чэн Ханьпина, чтобы по-настоящему стать партией со столетней историей и при этом сохранить жизненную силу и молодость, ключевое значение имеет постоянное повышение качества руководства и управления, особенно способности служить народу. Кроме того, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поставил вопрос об эффективном использовании национальных ресурсов, что непосредственно отвечает нынешним реалиям и существующим вызовам. Продолжая глубокие институциональные реформы, осуществляемые ЦК КПВ на протяжении более чем последнего года, в ближайший период основное внимание будет уделено максимально эффективному использованию всех национальных ресурсов и мобилизации всех позитивных факторов, что позволит создать прочную общественную основу для достижения двух столетних целей и воплощения в жизнь новой эпохи стремительного развития Вьетнама.

Кроме того, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам призвал к упреждающему предупреждению и своевременному реагированию на возникающие риски, что свидетельствует о высокой степени готовности руководства КПВ к возможным вызовам. Такая позиция обусловлена стремительными изменениями международной обстановки, появлением всё новых непредвиденных факторов и продолжающейся эрозией существующего мирового порядка.

В этой связи руководство КПВ исходит из необходимости не ограничиваться реагированием на уже возникшие проблемы, а заблаговременно выявлять потенциальные риски и принимать меры по их предупреждению. Такой подход свидетельствует о стремлении руководства КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом действовать на опережение и выстраивать долгосрочную стратегию управления развитием страны.

Говоря о мерах, необходимых для эффективной реализации этих предложений, китайский учёный отметил, что прежде всего культура исполнения должна быть внедрена на всех уровнях — одних лишь лозунгов высшего руководства совершенно недостаточно. Ключевой задачей является мобилизация энтузиазма всей системы, преодоление любых препятствий и обеспечение неукоснительного и всестороннего выполнения руководящих установок Центрального комитета на всех уровнях. Это предполагает дальнейшее повышение потенциала и стандартов партийного руководства, усиление партийного строительства, совершенствование механизмов развития низовых партийных ячеек и укрепление партийных организаций, а также регулярное проведение образовательных мероприятий для партийных организаций. Необходимо широко распространять положительные примеры и поощрять отличившихся членов партии, укрепляя тем самым её авторитет, сплочённость и общественную поддержку, чтобы партия и впредь играла ведущую и направляющую роль в жизни общества. В отношении организаций и отдельных лиц, не принимающих необходимых мер или реализующих их непоследовательно, следует проводить разъяснительную работу и содействовать устранению выявленных недостатков.

Кроме того, Вьетнаму необходимо максимально задействовать потенциал всего общества, привлекая граждан к обсуждению вопросов национального планирования и долгосрочного развития страны. Это позволит обеспечить их реальное участие в выработке решений, создать условия для свободного выражения мнений и в полной мере реализовать принципы демократии. Наконец, стратегические консультативные органы при партии должны привлекать лучших специалистов из различных областей и, что особенно важно, объединять экспертов с разным профессиональным и образовательным опытом.

ИЖВ/ВИА

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