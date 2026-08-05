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Китайский учёный: модель «социалистических общин и кварталов» является практическим воплощением нового курса развития Вьетнама
В беседе с корреспондентом ВИА в Китае профессор Чжу Чэньмин отметил, что непосредственное внимание и руководство со стороны Генерального секретаря, Президента государства То Лама реализацией данного пилотного проекта свидетельствуют о практической необходимости обновления системы управления на низовом уровне и одновременно открывают возможности для обобщения опыта с целью последующего распространения этой модели.
По словам профессора, прежде всего создание «социалистических общин и кварталов» является конкретным воплощением ключевых направлений развития, определённых XIV Всевьетнамским партийным съездом. После постановки стратегических целей и задач необходимо внедрять практические модели, позволяющие реализовать партийные установки и государственную политику, одновременно проверяя и совершенствуя их в процессе практического применения.
Китайский учёный отметил, что уже само название «социалистические общины и кварталы» отражает направленность данной модели развития. Речь идёт не просто о создании экономической модели, туристического района или культурного центра, а о комплексной модели развития, охватывающей экономику, политику, общественную сферу, культуру и повышение уровня жизни населения.
По мнению профессора Чжу Чэньмина, важнейшее значение данной модели заключается также в её соответствии новым требованиям, возникающим при переходе Вьетнама к двухуровневой модели местной администрации. После упразднения уездного уровня как промежуточного административного звена значительно возрастут роль и ответственность общинного уровня, что потребует от местных органов власти более высокого уровня управления и организации исполнения государственных решений.
«Ранее система государственного управления Вьетнама включала центральный, провинциальный, уездный и общинный уровни. После перехода к двухуровневой модели именно общины будут выполнять значительно больше функций. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы максимально раскрыть потенциал общинного уровня и обеспечить его более эффективную деятельность», — подчеркнул профессор.
По его мнению, строительство «социалистических общин и кварталов» может стать своеобразной экспериментальной площадкой для поиска наиболее эффективной модели управления на низовом уровне. Особое значение при этом имеет человеческий фактор, прежде всего профессиональная подготовка кадров общинного уровня.
Поскольку объём полномочий местных органов власти существенно возрастает, сотрудники общинных администраций должны повышать уровень профессиональной подготовки, совершенствовать управленческие навыки, способность организовывать реализацию государственной политики и эффективно решать вопросы, непосредственно связанные с жизнью населения. Реализация пилотного проекта также станет возможностью повысить качество кадрового состава на местах и тем самым укрепить эффективность местного управления.
Наряду с повышением эффективности управления профессор Чжу Чэньмин особо подчеркнул, что важнейшей составляющей модели «социалистических общин и кварталов» является последовательная реализация принципа ориентированности на интересы народа.
По его мнению, эффективность данной модели должна оцениваться не только темпами экономического роста или уровнем развития инфраструктуры, но прежде всего качеством жизни населения, степенью удовлетворённости граждан и ощущением ими собственного благополучия.
«Не следует рассматривать эту модель исключительно как модель экономического развития. Главное — добиться того, чтобы люди реально ощущали позитивные изменения в своей жизни, были довольны достигнутыми результатами и непосредственно получали выгоду от процесса развития», — отметил профессор.
По словам Чжу Чэньмина, именно в этом заключается принципиальное отличие модели «социалистических общин и кварталов» от других моделей развития. Её конечной целью является не только создание экономически развитой территории, но и формирование сообщества, где люди живут лучше, окружающая среда становится более комфортной, а доверие населения к процессу развития постоянно укрепляется.
Говоря о практической реализации проекта, профессор отметил, что модель «социалистических общин и кварталов» является совершенно новой, поэтому требует последовательного изучения, корректировки и дальнейшего совершенствования.
Вьетнам должен рассматривать её как комплексный проект, который невозможно успешно реализовать, сосредоточившись лишь на каком-либо одном направлении. Модель охватывает экономику, политику, общественную сферу, культуру, экологию и систему государственного управления. Поэтому необходима координация усилий различных уровней власти и ведомств — от центрального до местного — для подготовки единого комплексного плана, объединения интеллектуального потенциала и согласованной реализации проекта.
«Это системный проект, который невозможно реализовать силами одного ведомства или одной отрасли. Необходимо совместно проводить исследования, координировать действия и разрабатывать наиболее эффективные решения», — подчеркнул китайский учёный.
Кроме того, профессор предложил на первоначальном этапе уделить первоочередное внимание развитию инфраструктуры и улучшению условий жизни населения.
Он привёл опыт Китая, где многие ранее отсталые сельские районы сумели добиться серьёзных изменений благодаря благоустройству территорий, улучшению экологической среды и созданию комфортного жизненного пространства. Такие наглядные изменения позволяют укрепить доверие населения и стимулировать его участие в процессе развития.
«Можно начать с конкретных шагов — улучшения окружающей среды и благоустройства населённых пунктов, чтобы люди собственными глазами увидели позитивные перемены. Именно это станет прочной основой для дальнейшего развития экономики, культуры и социальной сферы», — отметил профессор.
При этом он подчеркнул, что успешная реализация проекта требует соответствующего ресурсного обеспечения. Одна община не сможет самостоятельно выполнить все задачи комплексной модели развития, поэтому необходимы финансовая поддержка, развитие материальной базы и совершенствование механизмов государственной политики.
Ещё одним предложением профессора стало проведение дополнительных пилотных проектов в регионах с различными социально-экономическими и природно-географическими условиями.
По его словам, выбор Ханоя в качестве первой экспериментальной площадки вполне оправдан благодаря его статусу политического, экономического и культурного центра страны, развитой транспортной инфраструктуре и широким возможностям мобилизации ресурсов. Однако при распространении модели на всю страну необходимо учитывать существенные различия между регионами.
«Если проект будет реализовываться только в наиболее благоприятных условиях, то при его распространении на горные районы, удалённые территории и менее развитые регионы могут возникнуть серьёзные трудности. Поэтому целесообразно выбрать дополнительные регионы с различными условиями, чтобы получить более разнообразный практический опыт», — отметил он.
Особое внимание профессор Чжу Чэньмин уделил задаче устойчивого сокращения бедности, которую, по его мнению, необходимо рассматривать как одно из ключевых направлений строительства «социалистических общин и кварталов».
Он подчеркнул, что одной из фундаментальных целей развития по социалистическому пути является достижение всеобщего благосостояния, при котором результаты развития распределяются среди всего общества, а не концентрируются в руках небольшой группы населения.
«Строительство социалистических общин и кварталов должно быть непосредственно связано с достижением всеобщего благосостояния. Главное — чтобы люди ощущали удовлетворённость жизнью, счастье и реальные преимущества развития. Недопустимо, чтобы богатела лишь небольшая часть общества; развитие должно приносить пользу всему народу», — подчеркнул профессор.
По мнению Чжу Чэньмина, особенно при распространении пилотной модели на горные, полугорные и экономически менее развитые районы Вьетнаму необходимо определить приоритетные задачи, среди которых устойчивое сокращение бедности должно занимать одно из центральных мест.
Лишь тогда, когда каждый человек получит возможность развиваться, улучшать условия своей жизни и ощущать реальные позитивные изменения, возрастут удовлетворённость населения, общественное согласие и доверие к проводимой политике развития.
Профессор Чжу Чэньмин считает, что стремление к сбалансированному развитию, повышению уровня жизни населения и недопущению того, чтобы кто-либо оказался оставлен позади, полностью соответствует принципу ориентированности на интересы народа, лежащему в основе строительства и развития Вьетнама.
По его мнению, благодаря комплексному подходу, сочетающему совершенствование управления на низовом уровне, социально-экономическое развитие, улучшение среды проживания, устойчивое сокращение бедности и ориентацию на интересы народа, модель «социалистических общин и кварталов» может стать важным направлением дальнейшего развития Вьетнама.