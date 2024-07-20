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Китайский ученый дал высокую оценку дипломатической школе «вьетнамского бамбука»

В интервью корреспондентам газеты «Нянзан» в Китае директор Центра по вьетнамскому исследованию при Чжэцзянском технологическом университете (Китай) Чэн Ханьпин высоко оценили теоретическое значение и практическую ценность дипломатической школы, проникнутой колоритом «вьетнамского бамбука», инициированной Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.
   Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года.  
Много лет изучая китайско-вьетнамские отношения и вопросы, касающиеся Вьетнама, г-н Чэн Ханьпин отметил, что дипломатическая школа «вьетнамского бамбука», инициированная Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, является наследием вьетнамской исторической традиции, конкретизацией идеологии Президента Хо Ши Мина о дипломатии в нынешних конкретных условиях.

Дипломатия, пронизанная идентичностью «вьетнамского бамбука», приносит положительные результаты Вьетнаму. Вьетнам установил широкие отношения сотрудничества с другими странами, расширяет сеть партнеров в условиях обеспечения суверенитета и территориальной целостности, одновременно максимизирует интересы нации и народа.

Ученый Чэн Ханьпин сказал, что дипломатия «вьетнамского бамбука» помогла Вьетнаму творить экономические чудеса. Темпы развития экономики Вьетнама являются самыми быстрыми в Юго-Восточной Азии, международная позиция постоянно поднимается, вьетнамцы все больше гордятся своей страной.

Рассказывая о роли Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в китайско-вьетнамских отношениях, г-н Чэн Ханьпин отметил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг внес выдающийся вклад в содействие развитию отношений и укреплению многолетней дружбы между двумя государствами.

В 2022 году Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг был награжден Орденом Дружбы Правительства Китая, что подтвердило признание Правительством и народом Китая, их высокую оценку большому вкладу Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в развитие китайско-вьетнамских отношений. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и руководители Китая достигли общего понимания на высоком уровне по контролю разногласий на море.

Кроме того, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг лично и его семья всегда ведут честный, чистый, передовой и образцовый образ жизни. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также способствовал работе по предотвращению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями, что получило высокую оценку населения Вьетнама и международного сообщества.

Нянзан/ВИА

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