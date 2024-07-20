Китайский ученый дал высокую оценку дипломатической школе «вьетнамского бамбука»

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг (справа) и Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года.