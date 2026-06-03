Китайский учёный: Выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама отражает ответственность Вьетнама за решение вопросов региональной безопасности

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам выступает с программной речью на 23-м Диалоге «Шангри-Ла». Фото: ВИА

По словам профессора Хуан Жиханя, в своём выступлении Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам указал, что современный мир сталкивается с тремя кризисами: кризисом международного порядка, кризисом модели развития и кризисом стратегического доверия.Он подчеркнул, что страны региона должны продвигать более инклюзивную модель развития, в центре которой находятся повышение уровня жизни населения и укрепление устойчивости общества. Это свидетельствует о разумном, прагматичном и ответственном подходе Вьетнама к вопросам региональной безопасности.Китайский учёный отметил, что в своём выступлении Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул необходимость урегулирования разногласий посредством многосторонних механизмов, международного права, диалога и консультаций, выступил против блокового противостояния и эскалации конфликтов. Такой подход соответствует общим интересам безопасности и потребностям развития стран региона, способствует поддержанию мира, стабильности и общего развития в Юго-Восточной Азии и во всём мире.По мнению Хуан Жиханя, выступление Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама, основанное на общих интересах АСЕАН, отражает концепцию устойчивой безопасности, к которой стремятся страны региона. В нём подчёркивается необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также неприятие односторонних действий и политики силы.Объективно говоря, в условиях глубоких глобальных преобразований и нарастающих угроз региональной безопасности курс Вьетнама на неприсоединение, отказ от конфронтации и действий против третьих сторон обеспечивает региону дополнительную стабильность и взвешенный голос. Это имеет позитивное значение для формирования сбалансированной, эффективной и устойчивой региональной архитектуры безопасности, а также способствует глобальной стабильности и процветанию.Оценивая позицию Вьетнама по укреплению стратегического доверия и снижению риска конфликтов, профессор Хуан Жихань отметил, что Вьетнам на протяжении длительного времени последовательно придерживается независимой, самостоятельной, миролюбивой и дружественной внешней политики, а также сбалансированного многостороннего подхода. Страна неизменно выступает за укрепление взаимного стратегического доверия и снижение рисков конфликтов посредством равноправного диалога, укрепления доверия, устранения подозрений и эффективного управления разногласиями.Вьетнам активно участвует в механизмах диалога и сотрудничества в области безопасности под эгидой АСЕАН, содействует формированию открытой, всеобъемлющей и неконфронтационной архитектуры региональной безопасности, а также выступает за выстраивание отношений между государствами на основе международного права и Устава Организации Объединённых Наций.Такая позиция, по мнению учёного, является правильной, зрелой и конструктивной, играет позитивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и одновременно предоставляет странам региона ценный опыт в урегулировании разногласий.Вьетнам неизменно придерживается принципов взаимного уважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, постоянно расширяя контакты на высоком уровне и практическое взаимодействие с соседними государствами, а также углубляя политическое доверие, экономическую интеграцию и гуманитарные обмены.Профессор Университета Хуацяо подчеркнул: «При рассмотрении сложных и чувствительных вопросов Вьетнам сохраняет сдержанный, рациональный и прагматичный подход, выступая за их урегулирование посредством двусторонних консультаций и многосторонних механизмов во избежание эскалации напряжённости. Такой подход, основанный на укреплении доверия, снижении уровня взаимных подозрений, управлении разногласиями и предупреждении проблем на ранней стадии, позволяет эффективно минимизировать риск просчётов и конфликтов в регионе. Он создаёт прочную основу для поддержания долгосрочного мира и стабильности, а также свидетельствует об ответственности Вьетнама и его приверженности делу регионального управления».