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Китайский ученый: Визит главы КПВ в Китай свидетельствует о традиционной дружбе между партиями и государствами
Он отметил, что после 19-го съезда КПК генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин также выбрал Вьетнам в качестве первой страны для визита.
Подчеркнув общие черты Вьетнама и Китая, Сюй сказал, что Вьетнам имеет большое влияние в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стал первой страной, установившей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем.
Визит в Китай с 30 октября по 2 ноября лидера вьетнамской Партии будет способствовать углублению стратегического доверия между двумя Партиями и государствами, разнообразию содержания всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, а также укреплению взаимного политического доверия между Китаем и АСЕАН.
По словам Сюй, в борьбе с пандемией COVID-19 две страны поддерживали друг друга и эффективно сотрудничали в сфере поставки вакцин, медицинского оборудования, диагностических и терапевтических технологий.
Две стороны установили механизмы сотрудничества и обмена в области теоретических исследований, подготовки кадров и сотрудничества между местными партийными комитетами, а также обменивались опытом в области национального управления и повышения потенциала партийного руководства.
Китай стал крупнейшим торговым партнером Вьетнама, в то время как Вьетнам является шестым по величине торговым партнером соседней страны. В 2019 и 2020 годах Китай был четвертым по величине иностранным инвестором во Вьетнаме, а в прошлом году поднялся на третью позицию.
Сюй также подчеркнул, что у двух стран есть перспективы для расширения сотрудничества в области изменения климата, зеленого развития, солнечной электроэнергии и чистой энергии.
По его словам, после вступления в силу Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) Вьетнам и Китай обладают значительным потенциалом для стимулирования развития малых и средних предприятий, электронной коммерции и трансграничного сотрудничества.