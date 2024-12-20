Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Китайские СМИ высоко оценивают экономические достижения и перспективы Вьетнама

Китайские СМИ, включая The Paper, CRI, Sohu, Sina, веб-сайт Ассоциации электронной коммерции провинции Гуандун и BWC, опубликовали многочисленные отчеты и аналитические материалы, в которых освещаются выдающиеся экономические достижения Вьетнама в 2024 году и его многообещающие перспективы на 2025 год.

Согласно этим отчетам, экономика Вьетнама продемонстрировала уверенный рост в этом году: ВВП увеличился на 6,42% в первом полугодии и, по прогнозам, превысит 6,8% в течение всего года. Оптимистичные прогнозы предполагают, что экономический рост может даже составить 7%, что превысит ожидания правительства Вьетнама и средние темпы роста за последние годы.

Ожидается, что до 2025 года и далее страна Юго-Восточной Азии сохранит темпы роста, добиваясь прорывов и разнообразного развития в различных секторах. Прогнозируется, что ее отрасли, ориентированные на экспорт, будут продолжать процветать по мере постепенного восстановления мировой экономики и укрепления ее роли в глобальных цепочках поставок. Ожидается, что внутреннее потребление и инвестиции также станут ключевыми факторами экономического роста.

Китайские СМИ также отметили активные усилия Вьетнама по модернизации и преобразованию промышленности, направленные на переход от традиционных трудоемких отраслей к высокотехнологичным. Правительство наращивает поддержку секторов высоких технологий и экологически чистой энергетики, повышая потенциал экономики с добавленной стоимостью и конкурентоспособность.

Туризм, который считается ключевым фактором экономического роста Вьетнама, находится на подъеме по мере восстановления мирового туристического рынка и улучшения местной инфраструктуры. Страна также добивается прогресса в развитии цифровой экономики и технологических инноваций, интегрируя передовые технологии, такие как Интернет, большие данные и искусственный интеллект (ИИ), в реальный сектор экономики. Ожидается, что эта интеграция придаст экономике новый импульс, повысит эффективность производства и качество обслуживания, а также будет способствовать качественному развитию. Кроме того, китайские СМИ обратили внимание на активное участие Вьетнама в международном сотрудничестве, региональной интеграции, а также в экономических, торговых и межличностных обменах с соседними странами.

Ожидается, что благодаря развитию таких механизмов, как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), страна будет играть все более важную роль в этой сфере.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Оборонная выставка создаст новый импульс для международного сотрудничества в оборонной промышленности

Оборонная выставка создаст новый импульс для международного сотрудничества в оборонной промышленности

Американские и французские партнеры выразили надежду на углубление отношений с Вьетнамом в области оборонного сотрудничества в целом и оборонной промышленности в частности, присутствуя на Международной оборонной выставке Вьетнама 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024), проходящей в Ханое с 19 по 22 декабря.
ПОДРОБНЕЕ

Top