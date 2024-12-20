Китайские СМИ высоко оценивают экономические достижения и перспективы Вьетнама

Согласно этим отчетам, экономика Вьетнама продемонстрировала уверенный рост в этом году: ВВП увеличился на 6,42% в первом полугодии и, по прогнозам, превысит 6,8% в течение всего года. Оптимистичные прогнозы предполагают, что экономический рост может даже составить 7%, что превысит ожидания правительства Вьетнама и средние темпы роста за последние годы.

Ожидается, что до 2025 года и далее страна Юго-Восточной Азии сохранит темпы роста, добиваясь прорывов и разнообразного развития в различных секторах. Прогнозируется, что ее отрасли, ориентированные на экспорт, будут продолжать процветать по мере постепенного восстановления мировой экономики и укрепления ее роли в глобальных цепочках поставок. Ожидается, что внутреннее потребление и инвестиции также станут ключевыми факторами экономического роста.

Китайские СМИ также отметили активные усилия Вьетнама по модернизации и преобразованию промышленности, направленные на переход от традиционных трудоемких отраслей к высокотехнологичным. Правительство наращивает поддержку секторов высоких технологий и экологически чистой энергетики, повышая потенциал экономики с добавленной стоимостью и конкурентоспособность.

Туризм, который считается ключевым фактором экономического роста Вьетнама, находится на подъеме по мере восстановления мирового туристического рынка и улучшения местной инфраструктуры. Страна также добивается прогресса в развитии цифровой экономики и технологических инноваций, интегрируя передовые технологии, такие как Интернет, большие данные и искусственный интеллект (ИИ), в реальный сектор экономики. Ожидается, что эта интеграция придаст экономике новый импульс, повысит эффективность производства и качество обслуживания, а также будет способствовать качественному развитию. Кроме того, китайские СМИ обратили внимание на активное участие Вьетнама в международном сотрудничестве, региональной интеграции, а также в экономических, торговых и межличностных обменах с соседними странами.

Ожидается, что благодаря развитию таких механизмов, как Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), страна будет играть все более важную роль в этой сфере.