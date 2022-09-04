Китайская таможня высоко ценит районы выращивания вьетнамского дуриана

Главное таможенное управление Китая (GACC) положительно оценило районы выращивания дуриана в провинции Центрального нагорья Даклак.

Агентство и Департамент защиты растений Вьетнама провели совместную онлайн-оценку 25 районов выращивания дуриана фруктового кооператива Krong Pak и торговой импортно-экспортной компании Dung Thai Son - одного из предприятий, признанных уполномоченными китайской стороной для экспорта дуриана по официальным каналам.

Китайская сторона изначально заявила, что фермы по выращиванию дуриана соответствуют экологическим стандартам, сообщил заместитель директора кооператива Во Нгок Хи.

Агентство проверило в общей сложности 38 кодов площадей посадки и 6 упаковочных предприятий в течение почти полумесяца на общей площади 1.500 га, но официальные результаты еще не объявлены.

Ле Ань Чунг из импортно-экспортной компании Thai Son отметил, что, поскольку Китай все еще придерживается политики «нулевого COVID-19», GACC уделяет пристальное внимание управлению профилактикой пандемии и борьбе с ней на фермах, включая комплексную борьбу с вредителями (IPM), карантин растений и оценку остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции.

По данным Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), производство дуриана во Вьетнаме в 2021 году оценивается в 600.000 тонн, что на 15% больше, чем в прошлом году.

В настоящее время в стране имеется около 50.000-60.000 га посевных площадей дуриана для официального экспорта, в основном в провинциях Тайнинь, Биньзыонг, Донгнай, Биньфыок, Тьенжанг и Даклак.

Дуриан станет 11-м вьетнамским фруктом, поступившим на китайский рынок по официальным каналам в соответствии с протоколом, подписанным министром сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоаном в июле.

Протокол о фитосанитарных требованиях к вьетнамскому дуриану, экспортируемому в Китай, действует в течение трех лет. Он будет отправлен в Главное таможенное управление Китая и опубликован на его портале вместе со списками подходящих районов выращивания дуриана и упаковочных предприятий Вьетнама.

Вьетнамский дуриан будет разрешен к официальному экспорту в Китай после публикации протокола. Ранее драгонфрут, арбуз, личи, лонган, банан, манго, джекфрут, рамбутан, мангустин и маракуйя из Вьетнама также были разрешены к отправке в Китай по официальным каналам.