НОВОСТИ
Кино - акцент креативной культуры на Осенней ярмарке 2025 года
Бесплатные кинопоказы привлекают зрителей
Расположенный в зоне «Культурная индустрия — сокровища вьетнамской культуры», кинораздел всегда является центром притяжения посетителей. Пространство включает 6 экспозиционных стендов и центральную кассу, представляя целостную картину современного вьетнамского кинематографа — от производства и дистрибуции до креативных сервисов и сувенирной продукции. Каждый стенд демонстрирует отдельный аспект экосистемы современного кино: место для демонстрации оборудования для съемок, показ трейлеров, продажа реквизита, постеров, футболок, брелоков, создавая непрерывный и увлекательный опыт для посетителей.
Наиболее яркой особенностью является кинотеатр с бесплатными показами, где ежедневно сотни зрителей с нетерпением стоят в очереди, чтобы посмотреть известные фильмы вьетнамского кино последних лет: «Красный дождь» и «Воздушная битва».
Помимо художественных фильмов, в киноразделе выделен уголок для Вьетнамской студии анимации. Здесь демонстрируются более 40 новейших анимационных фильмов, создавая яркий и красочный мир детства. От «Летающая улитка» и «Рыцарь Желтого Телёнка» до «Мечта стать мамой» и «Плохое перо», где каждая маленькая история несет гуманистическое послание: доброту, мечты, дружбу и стремление к успеху.
Гармоничное сочетание технологий, искусства и эмоций
Стенд Национального киноцентра также произвел особое впечатление, демонстрируя стремительное преобразование учреждения в эпоху цифровых технологий и современной культурной индустрии. Среди нововведений — система автоматических касс, позволяющая зрителям покупать билеты прямо на устройстве и сразу проходить в зал без необходимости распечатывать бумажные билеты. Это умное решение не только экономит время, но и способствует экологичности работы, двигаясь к модели современного кинотеатра: удобного, технологичного и экологически дружественного.
Кроме того, Киноцентр продвигает программу, сочетающую показ документальных и развлекательных фильмов — модель с большим смыслом, которая одновременно носит образовательный характер и обеспечивает насыщенный опыт для зрителей. Посетители могут бесплатно посмотреть короткий документальный фильм примерно на 20 минут, отражающий реальные моменты жизни, истории и культуры Вьетнама, а затем насладиться коммерческим развлекательным фильмом. Такое сочетание позволяет публике пройти многослойное эмоциональное путешествие.
Кинораздел на Осенней ярмарке 2025 не ограничивается только показами: он создаёт полноценное пространство опыта, где кино можно не только смотреть, но и ощущать, трогать и проживать вместе с эмоциями.
Стенды с продукцией и сувенирами, связанными с кино, привлекают множество посетителей. От макетов, постеров и реквизита до сувениров, вдохновленных известными вьетнамскими фильмами — всё это дышит творчеством и гордостью за национальный кинематограф, представляя собой «кинематографические воспоминания», которые зрители могут унести с собой.
Кино-гастрономическая зона также стала интересным акцентом: здесь продаются попкорн, напитки, снеки, воссоздавая атмосферу кинотеатра и создавая знакомое ощущение для зрителей. В зоне ожидания можно отдохнуть, пообщаться и поделиться впечатлениями от просмотра.
В дополнение к бесплатным показам, программа встреч с командами фильмов «Красный дождь», «Воздушная битва», «Аромат фо» стала яркой частью Осенней ярмарки 2025. Такие мероприятия позволяют публике глубже понять процесс создания фильма и укрепляют связь между художниками и зрителями, кино и жизнью. Это также способ для вьетнамского кино утвердить свой статус: седьмое искусство рассказывает истории и трогает сердца людей.