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Киенжанг строго контролирует морской заповедник Фукуок
Согласно этому, в первые месяцы 2025 года морской заповедник Киенжанг в сотрудничестве с профильными ведомствами, соответствующими подразделениями и местными властями провела множество рейдов по патрулированию и контролю в морском заповеднике Фукуок. В результате были выявлены случаи незаконного строительства, по которым составлены протоколы в отношении ООО «Sun PhuQuoc», а также нарушение правил морского заповедника Фукуок со стороны ООО «BLUE OCEAN STAR PQ». Правление морского заповедника Киенжанг потребовало от компании убрать плавучие сооружения за пределы заповедника.
Правление также разработало и напечатало более 1130 карт формата A3, отражающих границы и функциональные зоны морского заповедника Фукуок; совместно с туристическими компаниями, действующими в заповедной зоне, и волонтёрами экологических клубов на острове Фукуок провел первую акцию по очистке коралловых рифов в морском заповеднике Фукуок в 2025 году, собрав 865 кг отходов, в том числе: поврежденные рыболовные снасти, бутылки, банки и пластиковые трубы, запутавшиеся в кораллах.
Кроме того, была проведена проверка выживаемости и роста кораллов, восстановленных в 2024 году на северо-западной стороне острова Хон Май Рут Чонг (подзона экологического восстановления). По результатам пятимесячного наблюдения вид Acropora formosa показал хорошие результаты: уровень выживания - 82,5%, средняя скорость роста - 8,15 мм в месяц, что подтверждает эффективность методов восстановления, соответствующих природным условиям этого морского заповедника.
Согласно данным Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды Киенжанг, морской заповедник Фукуок занимает площадь более 40 909 га морской акватории с коралловыми рифами и морскими травами. Морской заповедник Фукуок известен присутствием множества морских животных, занесённых в Красную книгу, таких как дюгони (морские коровы), морские черепахи и дельфины. Значительная площадь морских лугов создаёт благоприятные условия для размножения и развития морской фауны, включая морских коньков, крабов, креветок и другие ценные виды водных биоресурсов.
Директор Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды Киенжанг Ле Хыу Тоан подчеркнул важность заповедника в восстановлении и развитии морских биоресурсов, а также в продвижении морской экономики. В связи с этим провинция реализует ряд мер, направленных на баланс между сохранением природы и развитием туризма, включая: мониторинг и управление добычей рыбных биоресурсов с целью ограничения чрезмерного и разрушительного вылова; повышение осведомлённости населения посредством образовательных программ по охране морской среды; развитие экологического туризма, не наносящего вреда природной экосистеме.
В числе этих мер: мониторинг и контроль рыболовства с целью предотвращения чрезмерного и разрушительного метода рыболовства, которые истощают водные ресурсы; повышение осведомлённости населения через образовательные программы по охране морской среды; развитие экотуризма без нанесения ущерба экосистемы.
Одновременно осуществляется охрана коралловых рифов и морских травяных лугов с целью сохранения их экосистемы - среды обитания многих редких видов, таких как дюгонь; защита мангровых лесов на острове Фукуок для поддержания биоразнообразия и предотвращения эрозии побережья; развитие туризма через такие виды деятельности, как дайвинг для наблюдения за кораллами, ночная рыбалка на кальмаров и исследование нетронутой природы.