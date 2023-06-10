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Киенжанг похвалил 62 передовых лиц в патриотических движениях
Из таких движений 2 коллектива и лица были признаны Героями Труда в период Обновления. Многие лица были удостоены государством почетных званий, таких как: 146 заслуженных учителей, 7 народных врачей и 119 заслуженных врачей, 1 народный артист и 2 заслуженного артиста, 2 борца соревнования национального уровня.
Президент страны орденами всех степеней наградил 111 коллективов и лиц; премьер-министр наградил почетными флагами 81 коллектив, 1 борца соревнования национального уровня и почетными грамотами 797 коллективов и лиц. В среднем председатель Народного комитета провинции Киенжанг ежегодно награждает более 5.500 коллективов и лиц за результаты в движениях соревнований.
Выступая на собрании, заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Лыу Чунг похвалил 62 передовых лиц, а также множество других безмолвных примеров во многих областях и из всех слоев общества.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Лыу Чунг призвал каждого человека хорошо выполнять свою часть работы, а каждое подразделение хорошо выполнять свои задачи, чтобы практически способствовать выполнению целей и задач провинции в 2023 году, а также целей и задач в соответствии с Постановлением 11-й партийной Конференции провинции Киенжанг (срок 2020-2025 гг.), способствуя твердому продвижению провинции Киенжанг по пути реализации цели «богатого народа, сильной страны и демократического, справедливого и цивилизованного общества».
На встрече шла программа общения с типичными передовыми примерами в области производства и бизнеса, охраны здоровья людей и защиты национальной безопасности.
По этому случаю председатель Народного комитета провинции Киенжанг вручил почетные грамоты 34 коллективам и 28 лицам, являющимся типичными передовыми образцами патриотического соревнования, 21 человек, которые добились выдающихся достижений в ознаменование 75-летия призыва президента Хо Ши Мина к патриотическому соревнованию (11 июня 1948 г. - 11 июня 2023 г.).