НОВОСТИ
Киенжанг полон решимости достичь и превысить темпы роста в 6,5% в 2023 году
На встрече были приняты важные проекты решений, такие как: генеральный план развития провинции Киенжанг на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г.; среднесрочный план (с изменениями) государственных инвестиций на 2021-2025 годы в провинции Киенжанг; план капиталовложений по ряду списков проектов в рамках плана государственных инвестиций на 2023 год в провинции Киенжанг и др.
В последние 6 месяцев 2023 года Киенжанг полностью и эффективно реализует задачи и решения по социально-экономическому развитию, смету государственного бюджета и задаи улучшения инвестиционной среды для бизнеса, повышения конкурентоспособности в 2023 году. Провинция усиливала контроль и призывала к прогрессу в реализации и освоении государственного инвестиционного капитала, рассмотрела предложение по сокращению и переводу капитала из проектов с медленным освоением средств в проекты с хорошим освоением средств в рамках плана государственных инвестиций на 2023 год.
В провинции также усилено патрулирование и контроль на море, решительно пресечены умышленные нарушения ННН-промысла, оперативно пресечено пересечение границы, эффективно реализован проект развития туризма, усилены инспекции объектов размещения и общественного питания, особенно в ключевых туристических зонах...
Киенжанг ставила перед собой ряд важных целей, таких как: достичь и превзойти запланированный сценарий роста в 2023 году, который составляет 6,5%; завершить разработку генерального плана провинции на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года и представить его на утверждение премьер-министру; завершить и представить на утверждение проект развития человеческих ресурсов в провинции Киенжанг, период 2021-2030 гг., идение до 2050 г. Провинция стремится к тому, чтобы общие взносы провинции в бюджет за последние 6 месяцев года достигли 5,407 трлн донгов; завершить и представить на утверждение проект развития человеческих ресурсов в провинции Киенжанг, период 2021-2030 гг., видение до 2050 г.
Провинция также стремится к тому, чтобы еще 2 общины были признаны сельской местностью нового образца, 2 уезда (Анбиен и Киенлыонг) были признаны сельской местностью нового образца. Общий объем продукции рыболовства и земледелия – 482.000 тонн; стоимость промышленного производства – 25,900 трлн донгов...
За первые 6 месяцев 2023 года рост ВВП Киенжанг достиг 6,37%, занял 5-е место в районе дельты Меконга. На данный момент провинция перевыполненила 5 среди 27 целей развития, внесла в бюджет 6,7 трлн донгов.
На заседании делегаты Народного совета задали директорам ряда департаментов и председателю провкома запросы по многим вопросам, относящимся к четырем группам вопросов: Профессиональное обучение, создание рабочих мест и повышение качества кадровых ресурсов для социально-экономического развития; цифровая трансформация; привлечение туристов; окружающая среда.
Закрывая заседание, Май Ван Хуинь, председатель Народного совета провинции Киенжанг, обратился с просьбой ко всем секторам и ведомствам, особенно к руководителям секторов, населенных пунктов, учреждений и подразделений, серьезно отнестись к принятию мер и решений по устранению недостатков.
На заседании Народный совет провинции Киенжанг избрал Чан Минь Тхе, директора департамента внешних связейл провинции, дополнительным членом Народного комитета провинции срока 2021-2026 гг.