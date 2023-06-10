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Киенжанг: начинается строительство новой высококачественной городской туристической зоны на Фукуоке
Проект вилл рассчитан на площадь в 5,7 га, с расположением на берегу реки Зыонгдонг и включает в себя: 70 роскошных вилл, прибрежный парк, детскую игровую площадку, клубный дом, тренажерный зал и СПА-бассейн со многими другими удобствами. …
Председатель Народного комитета города Фукуок Хуинь Куанг Хынг сказал: В последние годы, при особом внимании центрального правительства и провинции Киенжанг, остров Фукуок привлек множество проектов, включая следующие крупные компании: VinGroup, SunGroup, BimGroup, Tan A Dai Thanh, CIC Group…
На сегодняшний день было реализовано 338 проектов, а общий зарегистрированный капитал для инвестиций на Фукуоке составляет более 370.000 миллиардов донгов, что эквивалентно примерно 17 миллиардам долларов США, из которых десятки проектов уже завершены и введены в эксплуатацию, используются для обслуживания туристов и вносят важный вклад в местную стратегию социально-экономического развития. Новые роскошные виллы Phu Quoc Riverside Villas способствуют стимулированию туристического спроса и превращению жемчужного острова в национальный центр морского и островного туризма регионального и международного значения, а также в уникальный и неповторимый островной туристический город Вьетнама. Фукуок рассчитывает и дальше привлекать внимание центрального правительства, провинция имеет много специальных и выдающихся механизмов и политик для Фукуока, чтобы этот жемчужный остров стал хорошим местом для привлечения инвесторов и инвестирования капитала в области туризма, услуг, городских районов, окружающую среду, образование, здравоохранение. Это имеет много положительных эффектов для социально-экономического развития города, особенно в увеличении доходов бюджета и решений в области создания рабочих мест и повышении уровня жизни людей...
По данным CIC Group, в период с 2022 по 2026 год инвестиции острова Фукуок включают: роскошные виллы на Фукуоке (район Riverside Villas, las); Торгово-сервисный и жилой комплекс Resident Hill; эко-туристическая вилла курорта Байвонг; Район роскошных вилл Бунггой - с общим объемом инвестиций более 10 000 миллиардов донгов, способствующий всестороннему социально-экономическому развитию города Фукуок, особенно в области туризма.
На церемонии закладки фундамента Phu Quoc Riverside Villas CIC Group пожертвовала 500 миллионов донгов городу Фукуок для проведения работ по социальному обеспечению, поддержки и ухода за неблагополучными домохозяйствами на острове.